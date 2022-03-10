هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها الـ49.. فراشة وسط الحلويات

بدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي كفراشة وردية احتفالًا بعيد ميلادها الـ49، ولا يمكن تصديق أنها وصلت إلى اعتاب الخمسينات من عمرها نظرًا لما تتمتعه به من جمال ورشاقة وجاذبية.

وشاركت هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" سلسلة صور لإطلالتها وديكورات حفلها الجميل الذي سيطر عليه درجات اللون الوردي والفراشات الملونة وباقات الورود الجميلة.

وأرفقت وهبي الصور بتعليق، كتبت فيه: "شكرًا لكم جميعًا لتهنآتكم.. أنا متأثر جدًا وشاكرة لأرزق بعائلة وأصدقاء رائعين".

إطلالة هيفاء وهبي في عيد ميلاد

وكعادتها، استعرضت هيفاء جمالها وجاذبيتها مرتدية فستان من درجات الوردي والبرتقالي المموج من قماش الشيفون الذي انسدل على جسدها بطريقة انسيابية، وجاء تصميمه على شكل طيات أنيقة وبكتف واحد، كما جاء بفتحة طويلة تصل لأعلى الفخذ.

وأكملت وهبي إطلالتها الأنثوية بتسريحة شعر مموجة نصف مرفوعة على شكل ذيل حصان، ومكياج من درجات الوردي والبرونزي، وانتعلت حذاء ذي كعب عالٍ باللون البيج.

ديكورات حفل عيد ميلاد هيفاء وهبي



وتضمنت ديكورات الحفل، التي أشرفت على ترتيبه EYECANDY EVENTS، كل ما هو وردي ابتداءً من باقات الورود وقوالب الحلوى وانتهاءً بالشموع المضاءة، حيث نرى طاولة مليئة بكل ما لذ وطاب وتتوسطها قالب حلوى وردي جاء مُزينًا بالفراشات والورود السكرية من درجات الأصفر والبرتقالي.