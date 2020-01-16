هيفاء وهبي تستغل فضيحة طليقها أحمد أبو هشيمة وتنتقم على طريقتها الخاصة!

ما زالت فضيحة رجل الأعمال المصري "أحمد أبو هشيمة" تتصدر محركات البحث والسوشال ميديا بعد تسريب فيديوهات جنسية له.

ومن المعروف أن العلاقة بين هيفاء وهبي وطليقها توترت بشكل كبير بعد زواج استمر 6 سنوا، ودائماً ما كان هنالك حرب من طرف واحد يشنها أحمد على هيفاء لتعطيل أعمالها الفنية في مصر وكان أخرها محاولة إخفاء نجاح مسلسلها "الحرباية" عن طريق شراء الصحفيين ومنع إجراء مقابلات معها.

واستغلت هيفاء وهبي الفضيحة التي تعرض لها أبو هشيمة وغردت بصورة عبر تويتر جاء فيها: "الحياة دوارة وتصيب الظالم بما ظلم، والشامت بما شمت، والمسيء بما أساء، لا تحزن وربك أعدل العادلين"

الصورة لاقت دعم كبير من محبين الديفا اللبنانية، خاصة أنها بعيدة عن المشاكل ولا تهاجم أحداً إلا إذ هوجمت من قِبله.

في نفس السياق، إنتشر فيديو للمجموعة التي أُتهمت بإبتزاز رجل الأعمال وهي مكونة من "رجلين وإمرأة"، وتحدثوا عن الطريقة التي تمكنوا فيها من الحصول على الصور والفيديوهات.

الجمهور بدوره انقسم بين مصدق ومكذب للأخبار المتداولة عن أن الفيديوهات مزورة، خاصةً أن وجه أحمد واضح في الفيديوهات وكذلك صوته.

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