هيفاء وهبي ترد بغضب على سؤال المذيع "بتبوسي رجل ماكل بصل ولا رجل ماكل ثوم"!

حلت الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي" ضيفة على برنامج "منا وجر" من تقديم الإعلامي "بيار رباط".

هيفاء التي شاركت في البرنامج من منزلها وهي ترتدي بيجاما باللون الزهري تمكنت من خطف الأضواء بجمالها رغم أن المقابلة كانت عبر كاميرا الويب وبالعادة تؤثر على شكل الشخص للأسوأ إلا أن هيفاء بدت غاية في الجمال بحسب تعليقات رواد السوشال ميديا.

من جهة أخرى، أثارت نوعية الأسئلة الموجهة للفنانة غضبها في البداية وغضب الجمهور الذي اعتبرها لا تليق بمستوى وهبي، وكان من بين الأسئلة "أي بتختاري تبوسي، رجل ماكل بصل أو ماكل ثوم"! وسؤال أخر "لمين إشتقتي لكلبتك قطايف أو تاكلي قطايف!"، هيفاء أبدت إنزعاجها وعلقت بـ "شو هالأسئلة!" اما رواد السوشال ميديا فإعتبروا أن إعداد الحلقة ضعيف على الرغم من أن التحضيرات كانت قد بدأت قبل أسبوع..

يعني معقول تستقبلو #هيفاء_وهبي لتسألوها مين بتبوس واحد اكل ثوم او واحد اكل بصل؟ إنو حتى السؤال مش مهضوم ابداً#منا_وجر — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) April 21, 2020

كما وجه سؤال لها "من أوسم بين معتصم النهار و الفنان أحمد فهمي" لتجيب "صعب أختار ولكن فهمي أقرب لي من معتصم"، يذكر أن الثنائي يشاركها بطولة مسلسلها "أسود فاتح" والذي تأخر عرضه لما بعد الموسم الرمضاني 2020.



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