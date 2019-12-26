والدة حلا الترك لـ دنيا بطمة "ما عندك كرامة".. فيديو!

شاركت الفنانة المغربية "دنيا بطمة" صورة جديدة على تطبيق إنستغرام لابنتها الوحيدة من زوجها والد حلا الترك.

الصورة التي شاركتها دنيا كأي صورة عادية سببت خلاف جديد بينها وبين والدة حلا الترك السيدة "منى السابر".

وفي التفاصيل، علق أحد المتابعين على صورة الطفلة: "ياربي مطلعش مغنية وتحرموها من الطفولة ديالها. بحال حلا علا قبل لفلوس"، لترد دنيا بما معناه: "لن أسمح لابنتي بدخول الفن أو العمل كي تصرف عليا".

اعتبر الكثيرون أن رد دنيا كان موجهاً لوالدة حلا الترك التي بدورها لم تتغاضى عن الموضوع وظهرت في فيديو عبر حسابها وردت: "الشغل مش عيب وكلنا صرفنا على أهلينا ونحن صغار، العيب على الي ما عندها كرامة وقاعدة ببيت مش مش بيتها".

يذكر أن بعض المصادر كانت قد أفادت أن" دنيا بطمة" اُستدعيت إلى أحد المخافر على خلفية حساب وهمي على السوشال ميديا يقوم بنشر فضائح الفنانين و يهاجمهم، إلا أن الأخيرة نفت الموضوع واكدت أنها مجرد إشاعات من الحاقدين.

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