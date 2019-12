والدة حلا الترك لـ دنيا بطمة "ما عندك كرامة".. فيديو!

زوزوات منار 😂تحتفل معانا بعيد الزواج😂❤️ قلباتو عيد ميلادها ههه شكرا على الكيكة قلب وان شاء الله الأيام القادمة أجمل 2020💥❤️ @alturkproductions @gazalalturkofficial

A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma) on Dec 23, 2019 at 7:07am PST