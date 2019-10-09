وداعًا طلعت زكريا..الجمهور يكرّم الفنان الراحل وينشر أبرز "إفيهاته" الكوميدية (فيديو)

خيمت حالة من الحزن يوم أمس على مواقع التواصل بعد أن تلقى الجمهور العربي خبر وفاة الفنان الكوميدي طلعت زكريا، وتكريمًا لمسيرته الفنية قام نشطاء بمشاركة مقاطع فيديو تحتوي على مشاهد ولقطات لأبرز "الإفيهات" والتي كانت سببًا في رسم الابتسامة على وجوه الكثيرين ولا زالت.

وكان خبر وفاة الفنان طلعت زكريا مفاجئًا، حيث أعلنت ابنته إيمي عن دخوله المشفى يوم أمس طالبة الدعاء لوالدها، وبعد وقت قصير تم الإعلان عن الوفاة، وبحسب موقع "العربية" فقد كان الراحل يعاني من أمراض في الرئة أدت إلى تدهور حالته الصحية.

وتوفي الفنان طلعت زكريا عن عمر يناهز الـ58، تاركًا في رصيده الفني مجموعة من الأعمال الكوميدية المميزة والأدوار التي لن ينساها الجمهور مثل: "حاحا وتفاحة"، و"سيد العاطفي" و "غبي منه وفيه" و "طباخ الريس" الذي كان أول بطولة مطلقة له.

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