وصفة الحب وفشل ذريع من الحلقة الاولى..وهذه هي نسبة المشاهدة!

عُرضت منذ ساعات الحلقة الأولى من مسلسل "وصفة الحب" بطولة الممثل التركي قادير دوغلو والممثلة التركية الصاعدة سيرا اريتورك.

العمل المنتظر والذي كان قد أثار الجدل وتصدر الحديث من لحظة عرض الإعلان الترويجي لاقى فشل كبير خلال الحلقة الاولى بنسبة مشاهدة متدنية وصلت لـ 2.76، أما تعليقات الجمهور حول الحلقة الأولى كانت كالتالي:

"المسلسل واضح انه رخيصصصص"...وتابع آخر "التقليد اعمى لدرجه قفله الحلقه نفس قفله الحلقه الاولى من انت أطرق بابي"...وجاء في تعليق أحدهم "المسلسل الوحيد اللي متاكدة مارح ينجح اولا الممثله مش معروفه وثانيا الاعلان مقرف وهلا الكل يقول انو نسخه من انت أطرق بابي لو نجح تكون معجزة"..

التخمينات حول ضعف الحلقة الأولى اتجهت نحو وقت عرض المسلسل الذي تزامن مع عرض الحلقة الاخيرة من مسلسل "الحفرة" والذي تصدر الحديث أمس عبر كافة وسائل التواصل الإجتماعي إضافةً إلى حصوله على أعلى نسبة مشاهدة.

بالعودة لـ إعلان مسلسل وصفة الحب فقد كانت ثوانيٍ قليلة منه كفيلة بفتح الهجوم على الممثل التركي بعد أن ظهر وهو يتناول البيض من على جسد الممثلة، كما أن الأمر لم يتوقف هنا إذ أن تغريدة قادير زادت الهجوم عليه والتي جاء فيها تحديداً "هل تعلمنا كيف يتم أكل البيض بالطماطم يا شباب..شش"!!...

تغريدة الممثل وقتها اعتبرها البعض عبارةً عن تلميح جنسي، وما زاد الهجوم عليه كان فرق العمر بينه وبين البطلة إذ أن قادير يبلغ 39 عاماً في حين أن البطلة تبلغ من العمر 22 عاماً. المشاكل التي واجهها العمل لم تقتصر على ذلك، بعد إنشاء حساب للمسلسل عبر تويتر تم إغلاقه بشكل مؤقت بسبب الكم الكبير من التفاعل على إحدى التغريدات والتي وصلت لـ أكثر من ألف اعادة تغريد وردود كثيرة اغلبها شتم وانتقادات بسبب فارق العمر.

قصة مسلسل وصفة الحب من بطولة قادير دوغلو

أحداث العمل تدور في إطار الكوميديا_الرومانسية حول طاهٍ يجد الحب مع صاحبة مطعم فرنسي، إذ يرى الشيف فرات أن حياته تتغير بشكل جذري بمجرد اتباعه لنصيحة شخصية تلفزيونية ليجد نفسه داخل مطعم فرنسي تملكه فتاة تدعى ناز.

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