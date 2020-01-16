دانا حلبي بوصلة رقص وتوجه رسالة إلى "المغلولين".. هل قصدت أمل عرفة؟!

أثارت خطوبة الفنانة اللبنانية "دانا حلبي" من الممثل السوري "عبد المنعم العمايري" جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فبعدما نفى الفنان السوري عبدالمنعم عمايري خبر خطوبته من دانا التي تصغره بـ 17 عاماً، إلا أنه ظهر معها مؤخراً في صورة جديدة شاركتها دانا عبر حسابها في إنستغرام، كما قامت بمشاركة جميع رسائل التهاني التي وصلتها على خبر خطوبتها.

وشاركت دانا مساء أمس فيديو راقص لها من أمام صورة معلقة لـ عبد المنعم على الحائط، وبدت حركاتها كأنها تحاول أن تستفز أحدهم بخبر الخطوبة، وبحسب رأي الجمهور أنها تحاول إغاظة زوجته السابقة الفنانة السورية "أمل عرفة".

ويأتي الفيديو هذا بعد نشر عرفة صورة لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، نشرتها بعد قيام حلبي نشر الصورة التي جمعتها بعمايري وعلقت عليها: "إ بقَ طفلاً...هذا انتصار"، مما إعتبره البعض رسالة مبطنة لطليقها وخطيبته.

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