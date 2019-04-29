وفاة الشاب راغد قيس.. صاحب صفحة شرطة المشاهير!

منشور 29 نيسان / أبريل 2019 - 12:59
الشاب راغد قيس
الشاب راغد قيس

تداولت العديد من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الشاب اللبناني راغد قيس صاحب صفحة شرطة المشاهير الشهيرة، وكشفت هذه الصفحات ان الشاب راغد كان قد عانى مؤخرًا من مرض لم يتم الكشف عن ماهيته.

وشكل الخبر صدمة كبيرة لمتابعي الشاب راغد وجمهوره بالإضافة لعدد من المشاهير الذين لم يصدقوا الخبر، فيما اكده عدد من الصحافيين والمشاهير، من بينهم الفنانة اللبنانية إليسا والفنانة ماغي بوغصن.

وكان آخر منشور للشاب الراحل قبل ما يقارب الـ 4 أيام عن الفنانة سوزان نجم الدين والسخرية من صورة نشرتها خلال مرضها.

ومن المعروف عن الشاب راغد قيس انتقاده الشديد للنجوم بطريقة جارحة وقاسية، وسخريته منهم بشكل كبير، من بينهم نجمة السوشال ميديا زين كرزون والذي كان قد فضح علاقتها برجل متزوج والسخرية منها.

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