وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام عن 48 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا

صُدم الوسط الفني الكويتي منذ قليل بوفاة الفنان مشاري البلام بعد فترة قصيرة من دخوله العناية المركزة إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وكان الفنان الراحل قد أصيب بالفيروس بعد فترة قصيرة جدًا من تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وبعد أيام من إصابته بالفيروس بدأت حالته بالتدهور وأدخل العناية المركزة حيث تم وضعه على جهاز الأكسجين.

وعبر نجوم الكويت عن صدمتهم بخبر وفاة الفنان الكويتي عن 38 عامًا إذ انه اصيب بالفيروس خلال تصويره أحد الأعمال المقرر عرضها في رمضان المقبل.

وهذا وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان يوم أمس قد اتهمت إحدى الفنانات التي تصور مع البلام ووصفتها بالقصيرة بأنها هي من نقلت لها العدوى، وقالت العيدان إن هذه الفنانة كانت تعلم بانها مصابة بالفيروس وحضرت إلى التصوير دون أن تخبر أحد.

من جانبها ردت الفنانة الكويتية غدير السبتي على كلام العيدان حيث أنها الفنانة الوحيدة المصابة حاليًا بالفيروس وكانت تصور مع الراحل، وحالت السبتي الحديث مع العيدان عبر الهاتف وقالت إن الإعلامية الكويتية تتحدث عادة خلف التلفون ولا تواجه، لتقوم العيدان بنفس أن المقصودة هي غدير السبتي.

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