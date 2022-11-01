وفاة تيك أوف Takeoff بالرصاص.. ومشاهد صادمة من مكان الحادث

توفي مغني الراب الأمريكي " تيك أوف " Takeoff، أحد أعضاء فرقة "ميغوس"، عن عمر ناهز الـ28 برصاصة قاتلة أثناء لعبه اللعبة الشعبية الأمريكية "النرد" في صالة بولينغ في منطقة هيوستن التابعة لولاية تكساس.

وفاة نجم الراب تيك أوف بالرصاص

تواجد تيك أوف، واسمه الحقيقي كيرشنيك خاري بول، رفقة صديقه كوافو في صالة البولينع، حينما اندلعت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وبدأ إطلاق النار حوالي الساعة الـ2:30 صباحًا، حيث أصيب الفنان برصاصة في الرأس أو بالقرب من الرأس، بينما أصيب اثنين آخرين ونقلا إلى المشفى، فيما لم يصب كوافو بأي أذى.

وقد أعلن عن وفاة تيك أوف في مكان الحادث، ونشرت صور له مغطى بالدماء بينما كوافو، الذي يرتدي قميصًا برتقالي، يحاول تحريكه وإيقاظه.

وتوجَّه اصدقاء النجم عبر حساباتهم على موقع "تويتر" للإشادة بصديقهم، فكتب الملاكم كريس يوبانك جونيور: "أتذكر أن تيك أوف كان متواضعًا جدًا، أيها المتأنق الرائع.. لا أصدق أنني مضطر لقول هذا مرة أخرى عن نجم أسود شاب آخر قُتل دون سبب، شيء ما يجب تغييره حقًا في الصناعة. "

من هو تيك أوف ؟



يذكر أن مغني الراب ولد في مدينة لورنسفيل ي ولاية جورجيا عام 1994، بدأ موسيقى الراب إلى جانب عمه كوافو وابن عمه أوفسيت عام 2008 تحت الاسم الجماعي Polo Club. وفي عام 2011 ، أصدر الثلاثي شريط منوعات بعنوان Juug Season الذي يعتبر الأزل لهم كفرقة "ميغوس" Migos.

وفي عام 2013، أصدرت فرقة "ميغوس" أول أغنية ناجحة لها بعنوان Versace.