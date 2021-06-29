وفاة شقيقة محمد و بدر الشعيبي...وهذه تفاصيل مرضها!

صُدم رواد السوشال ميديا بخبر وفاة شقيقة النجمين محمد و بدر الشعيبي بعد صراع مع مرض السرطان استمر لأشهر قليلة.

الفتاة والتي تدعى سميرة كانت في البداية قد خضعت للعلاج الكيماوي ومن بعدها إلى عملية زرع النخاع بعد أن تطوع شقيقها علي إلى التبرع وتم إعلان الأمر بتغريدة جاء فيها "دعواتكم بكرا ان شاءالله عملية اخوي البطل علاوي التبرع حق اختي العمليه الاساسية لزراعة النخاع ..الله يسهل عليهم يارب"

دعواتكم بكرا ان شاءالله عملية اخوي البطل علاوي التبرع حق اختي العمليه الاساسية لزراعة النخاع ..الله يسهل عليهم يارب 🤍 pic.twitter.com/iCc0cyKPfF — محمد الشعيبي (@Mnshaibiii) May 26, 2021

إلا أن الأمور جرت عكس المتوقع بعد تدهور الحالة الصحية للفتاة لينتهي الأمر بوفاتها بعد أن لم يتمكن جسدها من المقاومة بوجه المرض الخبيث.

الخبر الحزين أعلنه شقيقها بمنشور جاء فيه "اختي سميره في ذمة الله ان لله وانا اليه راجعون..اللهم لا اعتراض"...لتنهال التعازي من الجمهور والمشاهير الذين كان من بينهم الممثلة هبة الدري التي علقت بـ "لا حول ولا قوة الا بالله عظم الله اجركم ياخوي" والنجمة العراقية رحمة رياض التي علقت بـ "يا الله.. لا حول ولا قوة الا بالله الله يصبركم ويقويكم ويرحمها برحمته الواسعه"...أما الممثل مهند الحمدي فقد علق بـ "ان لله وان اليه راجعون اخر الاحزان ان شاء الله و الله يسكنها الجنة" والنجمة بلقيس فتحي "لا حول ولا قوة الا بالله الله يصبركم ويربط على قلوبكم وانا لله وانا اليه راجعون".

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