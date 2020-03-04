وليد توفيق يثير الجدل في عزاء والدة جورج وسوف.. فيديو!

فارقت والدة الفنان السوري "جورج وسوف" الحياة منذ عدة أيام، وتواجد عدد كبير من النجوم في بيت الأجر الذي أقيم في لبنان من بينهم " الفنانة نانسي عجرم، الفنان وليد توفيق، رامي عياش، ناصيف زيتون" وغيرهم من النجوم والوجوه المعروفة.

خلال تقديم واجب العزاء، انتشر فيديو للفنان اللبناني "وليد توفيق" من بيت الأجر وهو يرفض مصافحة الذين يقدمون واجب العزاء بسبب "الكورونا" ويكتفي بإلقاء التحية. الفيديو أظهر أيضاً وليد وهو يعقم يديه باستعمال الفاين المعطر بعد مصافحته لبعض الأشخاص.

رد فعل رواد السوشال ميديا تراوح بين مؤيد ومعارض للفكرة، إذ اعتبر الأغلب أن تصرفه طبيعي بسبب حالات فيروس كورونا المنتشرة في لبنان، بينما عارض البعض تصرفه بحكم العادات والتقاليد.

يذكر أن أخر أعمال الفنان كانت أغنية "ناس" التي أطلقها عبر قناته الخاصة في اليوتيوب، وكانت من ألحان "هاني عبد الكريم، وألحان أحمد الهرمي"، وحققت الأغنية أكثر من 100 آلف مشاهدة.



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