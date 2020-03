وليد توفيق يثير الجدل في عزاء والدة جورج وسوف.. فيديو!

وليد توفيف من عزاء والدة جورج وسوف ويرفض المصافحة خوفا من الكورونا 🤞 #وليد_توفيق #جورج_وسوف #لبنان #عرب #كورونا

A post shared by البوابة (@albawabame) on Mar 3, 2020 at 12:55am PST