ويجز صاحب أغنية "باظت خالص" يطرح 21 وينجح بالوصول لباقي الدول العربية!

تمكّن مغني الراب المصري ويجز من إثارة إعجاب الكثيرين في الآونة الأخيرة، حيث أنه في بداية الأمر لم يكن يحظى بالكثير من الاهتمام والمتابعة، وكانت نجوميته محصورة داخل مصر فقط خاصة بعد أغنيته "باظت خالص" التي تخطت الـ4 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

ولكن الآن، كل شيء اختلف وبات مغني الراب ويجز رقمًا صعبًا في الراب العربي وليس المصري فقط، واستطاع أن يصل لباقي الدول العربية من خلال أسلوبه الفريد من نوعه في الغناء واختياره للكلمات العميقة والمتناسقة في السرد، ليثبت بذلك أنه قادر على المنافسة بقوة لحجز مقعده الخاص بين النجوم الكبار في هذا المجال تحديدًا.

وكان ويجز قد طرح قبل أيام قليلة أحدث أغانيه بعنوان "واحد وعشرين" والتي أظهر من خلالها أنه يمتلك الكثير من المقومات والمهارات التي ذكرناها سابقًا والتي تجعله يستحق المشاهدة والمتابعة، وبالفعل تمكنت أغنيته الجديدة من حصد ما يقارب الـ300 ألف مشاهدة خلال يومين فقط.

الجدير بالذكر أن أغنية "باظت خالص" لمغني الراب ويجز، تم الاستعانة بها خلال الفترة الماضية لإعلان دعائي لشركة مولتو، شارك في الإعلان ماجد الكدواني وروبي والممثل الشاب أحمد مالك، وتداول البعض أنه تم تجاهل ويجز من قبل الشركة المعلنة ولم يذكر اسمه أو حقه في الأغنية بشكل صريح وواضح.

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