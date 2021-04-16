ويزو ضحية رامز جلال… وقصة حزينة وراء زيادة وزنها!

الممثلة المصرية دينا ويزو كانت ضحية رامز جلال في برنامج المقالب الذي يقدمه حالياً "رامز عقله طار".

منذ اللحظة الأولى لظهورها على الشاشة كان رامز يسخر منها بشكل مستمر بسبب وزنها ضمن تعليقات وصفها الجمهور بـ "اللاإنسانية" والمليئة بالتنمر والكلام الجارح مما دافعت البعض للمطالبة بإيقاف رامز وبرنامجه بتغريدات كان منها "كتير حقارة من رامز جلال كل الحلقة عم يتمسخر على وزن الضيف وشكلوا"...وغرد آخر "برنامج رامز جلال هو مجرد إنعكاس لجزء كبير من الذوق العام اللي بيشجع التفاهة و بيعمل لكل حاجة لا تساوي شيء قيمة و يفضل يعليها لحد ما تتنطط علي اللي صنعها و تزود مفهوم إن التفاهة تغلب كتير من القيم"...

برنامج رامز جلال هو مجرد إنعكاس لجزء كبير من الذوق العام اللي بيشجع التفاهة و بيعمل لكل حاجة لا تساوي شيء قيمة و يفضل يعليها لحد ما تتنطط علي اللي صنعها و تزود مفهوم إن التفاهة تغلب كتير من القيم — Mohamed Abdel Moneim (@zemo222) April 16, 2021

فيما كان للبعض رأي آخر حول أن الممثل هو من أعطى الموافقة لكي تعرض الحلقة مما يعني أنه قبِل الإهانة على نفسه أمام الجمهور.

معاك فى اللى بتقوله بس زيزو نفسها مصر كلها كانت بتتنمر عليها من زمان ايام مسرح مصر و هى عارفه و راضيه عادى بالعكس ده بقى رأس مالها و معتمده على التريقه على جسمها ان ده اللى هيضحك الناس — Peterpan (@Emaanazzam) April 16, 2021

الممثلة ويزو والتي لم تعلق على الحلقة إلى حد الآن كان رد فعلها خلال المقلب عنيف نوعاً ما بعد أن وجهت عدة ضربات وشتائم لـ رامز الذي كان إلى جانبها متنكراً خلال المقلب الأخير والذي تم فيه إسقاطها من مسافة جيدة إلى داخل بركة مائية.

بالعودة لسبب الزيادة في وزن ويزو فقد سبق وأن صرح بـ "والدتي تناولت أدوية فيتامين ورضعتنى سنين، عند فطامي استبدلوا اللبن الطبيعي بالحلويات، وأصيبت بفتق، ووالدتي ظلت سنتين ترعاني، وجربت أنواع رجيم كثيرة وخرجت من الثانوية العامة 137 كيلو"، وكشفت وقتها أنها حاولت عدة مرات الإلتزام بنظام غذائي معين إلى أن الآثار تكون عكسية بعد مدة ويعود وزنها ليصبح أعلى مما كان عليه.

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