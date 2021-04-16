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ويزو ضحية رامز جلال… وقصة حزينة وراء زيادة وزنها!

منشور 16 نيسان / أبريل 2021 - 09:07
ويزو
ويزو

الممثلة المصرية دينا ويزو كانت ضحية رامز جلال في برنامج المقالب الذي يقدمه حالياً "رامز عقله طار".

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منذ اللحظة الأولى لظهورها على الشاشة كان رامز يسخر منها بشكل مستمر بسبب وزنها ضمن تعليقات وصفها الجمهور بـ "اللاإنسانية" والمليئة بالتنمر والكلام الجارح مما دافعت البعض للمطالبة بإيقاف رامز وبرنامجه بتغريدات كان منها "كتير حقارة  من رامز  جلال كل الحلقة عم يتمسخر على وزن الضيف وشكلوا"...وغرد آخر "برنامج رامز جلال هو مجرد إنعكاس لجزء كبير من الذوق العام اللي بيشجع التفاهة و بيعمل لكل حاجة لا تساوي شيء قيمة و يفضل يعليها لحد ما تتنطط علي اللي صنعها و تزود مفهوم إن التفاهة تغلب كتير من القيم"...

فيما كان للبعض رأي آخر حول أن الممثل هو من أعطى الموافقة لكي تعرض الحلقة مما يعني أنه قبِل الإهانة على نفسه أمام الجمهور.

الممثلة ويزو والتي لم تعلق على الحلقة إلى حد الآن كان رد فعلها خلال المقلب عنيف نوعاً ما بعد أن وجهت عدة ضربات وشتائم لـ رامز الذي كان إلى جانبها متنكراً خلال المقلب الأخير والذي تم فيه إسقاطها من مسافة جيدة إلى داخل بركة مائية.

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بالعودة لسبب الزيادة في وزن ويزو فقد سبق وأن صرح بـ "والدتي تناولت أدوية فيتامين ورضعتنى سنين، عند فطامي استبدلوا اللبن الطبيعي بالحلويات، وأصيبت بفتق، ووالدتي ظلت سنتين ترعاني، وجربت أنواع رجيم كثيرة وخرجت من الثانوية العامة 137 كيلو"، وكشفت وقتها أنها حاولت عدة مرات الإلتزام بنظام غذائي معين إلى أن الآثار تكون عكسية بعد مدة ويعود وزنها ليصبح أعلى مما كان عليه.

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كلمات دالة:ويزوالممثلة ويزورامز جلالرامز عقله طاربرنامج مقالب

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