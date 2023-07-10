ويل سميث يوجه رسالة غامضة لابنه جادن في عيد ميلاده.. هل يريد أحفاداً؟

أثار النجم الهوليوودي العالمي "ويل سميث" جدلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك عندما وجّه رسالة الى ابنه جادن بمناسبة عيد ميلاده الـ 25.

ويل سميث يوجّه رسالة الى ابنه جادن بمناسبة عيد ميلاده



نشر النجم العالمي رسالة غامضة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" هنأ من خلالها ابنه جادن وقال فيها: "عندما كنت في عمرك كان لديّ طفل ذو عامين، فقط أقول".



وأثار تعليق سميث الكثير من الجدل بين رواد السوشال ميديا، حيث اعتبره البعض تصريحًا واضحًا برغبة انجاب ابنه وأن يصبح جدًا، فيما قال آخرون إن سميث يمازح ابنه بهذا التعليق.

والجدير بالذكر أن جادن كان قد أثار الكثير من الجدل في وقت سابق حول ميوله الجنسية، حيث شكك الكثيرون بميوله بسبب الستايل الذي يعتمده، ولم يرد جادن على هذه الشائعات.

ويل سميث يثير الجدل



في الفترة الأخيرة تحول أصبح سميث من أكثر المشاهير اثارة للجدل خاصة بعد حادثة الأوسكار عندما أقدم على صفعه الفنان كريس روك مقدم الأوسكار بسبب تعليق الأخير عن صلعة زوجته جادن سميث.

كما أثار سميث الجدل بعد اعتراف زوجته جادن سميث له بخيانته خلال حلوله ضيفًا على برنامجها، ومقابلته هذا الاعتراف بكل برود وتقبله للخيانة.

وعبر الجمهور حينها عن صدمتهم الشديدة بسبب ردة فعله هذه التي وصفت بالصادمة جدًا.