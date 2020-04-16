يارا "جرب نار الغيرة".. ما القصة؟

دخلت الفنانة اللبنانية يارا وعلى خطى زميلاتها في الفن تطبيق تيك توك بفيديو مضحك أثار إعجاب رواد السوشال فيديو.

وظهرت يارا في الفيديو وهي تغني "جرب نار الغيرة" ولكن بالنسخة الساخرة منها التي أديت في إحدى المسرحيات، الجمهور الذي أعجب بتمثيل يارا أيضاً صُدم نوعاً ما، لأنه من المعروف عنها أنها بعيدة عن عالم السوشال ميديا.

من جهة أخرى، حلت الفنانة مؤخراً ضيفة مع الممثلة المغربية "ميساء مغربي" في برنامج "دبي كروز"، وأكدت أنها تعيش قصة حب ولا تعرف إلى أين ستصل فيها، كما جاء في سياق الحديث أنها لا تفضل حفلات الزفاف الكبيرة ولن تقوم بها عندما تتزوج بل ستكتفي بعشاء صغير للأهل والمقربين.

كما أكدت أنها تعمل على ألبومها القادم الذي سيكون باللهجات الثلاث "اللبنانية، المصري، والخليجي" الذي برعت فيه الفنانة وحققت نجاح كبير من خلاله في دول الخليج العربي، وأكدت أن الألبوم يحوي الكثير من المفاجأت للجمهور.

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