رهف القنون تحتسي الكحول بتوب مكشوف.. ويد شاب بجانبها تثير الجدل حول ارتباطها مُجدداً!

تداولت الصفحات الفنية فيديو جديدة للفتاة السعودية رهف القنون والتي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأشهر القليلة السابقة.

رهف القنون ظهرت في الفيديو المتداول من داخل أحد أماكن السهر وهي تحتسي الكحول برفقة مجموعة أشخاص من بينهم شاب كان يضع يده على كتفها، مما فتح باب التساؤلات حول عودتها مُجدداً لحبيبها أو أنها بعلاقة عاطفية جديدة.

الفيديو والذي يعتبر الأقل جُرأة من بين فيديوهات رهف القنون أثار غضب رواد السوشال ميديا الذين أطلقوا عدة تعليقات كان منها "اذا هي جابت طفل بدون زواج بقت ع الخمر".. وتابع آخر "الحمد لله الذي عافانا هاذي الحريه الي تركت اهلها ودينها عشانها يارب لك الحمد ع النعمه الله لايبلانا".. وجاء في تعليق آخر "يعني وحده هربانه من أهلها وش تسوي تشرب قهوة وشاي".

رهف القنون والصُور الجريئة!

منذ أيام كانت رهف قد شاركت صُورة لها وهي ترتدي مايوه السباحة المكون من قطعة واحدة، وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك بها رهف مثل هذه الصُور إلا أنها في هذه المرة كانت ترتدي مايوه ضيق أظهر تفاصيل جسدها بشكل مقزز على حد رأي الجمهور. وقبلها كانت رهف القنون قد شاركت صورة لمؤخرتها وهي ترتدي تنورة مكشوفة من منطقة المؤخرة وبوضعيات تكشف أنها لا ترتدي ملابس داخلة أسفل التنورة.

حبيب رهف القنون ليس والد طفلتها الوحيدة!

صدمة كبيرة كان قد تعرض لها رواد السوشال ميديا بعد أن أعلن حبيب رهف والذي يقيم معها منذ أشهر طويلة أنه أجرى تحليل DNA لإبنتهما ليكتشف أنه ليس الوالد البيولوجي لابنتها وعندما واجهها بالأمر علقت بـ "أعرف ذلك.وسعيدة بكونك لست والدها"!

وبعد البلبلة التي أحدثها تصريحه، علَّقت رهف القنون للمرة الأولى على الحادثة عبر سلسلة منشورات باللغة الإنجليزية شاركتها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" تتحدث فيه الدراما العائلية وكيفية تجنب الطاقة السلبية.

وتابعت "إن كنت تحاول تطوير صحتك العقلية… يجب عليك وضع حد لمعلوماتك إذ من المرجح أن تحبطك الأخبار والدراما العائلية وقصص الأشخاص الآخرين، وحينما تتعافين عليك التركيز ومنع الطاقة السلبية".

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