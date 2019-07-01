ياسمين صبري تتعرض لإصابة في يدها أثناء إجازتها في إندونيسيا..وهذا ماحدث! (صورة)

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن تعرضها لإصابة في يدها وبعض الجروح أثناء قضائها للإجازة على جزيرة بالي في إندونيسيا، وذلك من خلال الصور التي قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.

وأوضحت ياسمين صبري أنها سقطت بقوة وبالتالي أصيبت بجروح في يدها وظهرت في الصور وهي تضع لاصق طبي على مكان الإصابة وتركت تعليقًا قالت فيه: "تعرضت للسقوط"، مع وجوه تعبيرية حزينة.

وبعدما شاركت ياسمين صبري هذا الخبر مع متابعيها على تويتر، لاقت تفاعلًا من الجمهور ولكن بطريقة ساخرة، حيث أن البعض أراد أن يبعث لها برسالة مفادها لا للتهويل والتضخيم وأن ما حدث معها مجرد أمر اعتيادي، فكتب أحدهم لها وقال: " لا حول ولا قوة الا بالله قدر الله وما شاء فعل ربنا يصبرك فكري تسافري ألمانيا عشان تطمني على الجرح"، بينما قال لها متابع آخر: " حد يبوسلها الواوا بسرعة يا جماعة".

على صعيد آخر، تعرضت ياسمين صبري للكثير من الانتقادات في الآونة الأخيرة واضطرت للخروج والاعتذار أكثر من مرة من الجمهور، وذلك بعدما قامت بالإساءة إلى أحد الأشخاص المصابين بـ"متلازمة داون" عن طريق المزاح.

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