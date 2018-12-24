ياسمين صبري تنشر صورة مع شقيقها.. وتثير حيرة جمهورها!

ياسمين صبري

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري فيديو يجمعها بشقيقها خلال استماعهما لاغنية “all I need on Christmas”، للنجمة العالمية ماريا كاري وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وفي بداية الأمر تساءل الجمهور عن هوية الشاب الذي ظهر معها في الفيديو وقاموا بالتقاط صور من الفيديو لمعرفة هويته، ليتضح بعد ذلك انه شقيقها والذي يدرس في أوروبا.

وتفاعل جمهور صبري مع الفيديو وشقيقها وعلق عدد منهم عن عدم وجود أي شبه بين ياسمين وشقيقها إلا انه يتمتع بالوسامة والجمال أيضًا.

وعلى الصعيد الفني تستعد الفنانة المصرية الشابة ياسمين صبري لخوض اولى تجاربها في البطولة المطلقة بالموسم الرمضاني المقبل والذي من المقرر أن يحمل إسم "حكايتي" وتجسد فيه صبري دور فتاة تمتهنن الرقص الشرقي وتبدأ مشوارها من الحارة الشعبية.

وكانت صبري قد كشفت في وقت سابق انها بدأت بتعلم الرقص الشرقي عن طريق بعض الدورات من أجل هذا الدور، ولم يتم الكشف عن أسماء النجوم الذين من المقرر أن يشاروكوه العمل إلا أن بعض المواقع كشفت عن إسم واحد وهو الفنان أحمد بدير.

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