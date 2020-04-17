ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة قد تزوجا...شاهدوا صور عقد القران!

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر زواج الممثلة المصرية "ياسمين صبري" من رجل الأعمال المصري "أحمد أبو هشيمة".

عقد القران عقد ضمن أجواء عائلية بسيطة، وإختارت ياسمين فستان أبيض قصير مناسب للأجواء مع تسريحة شعر بسيطة، أما أبو هشيمة فقد أطل ببدلة رسمية سوداء.

يذكر أن الثنائي كان قد أعلن خطوبتهما منذ أشهر قليلة، وكما يقال فقد أمضى الثنائي فترة الحجر المنزلي معاً، إذ المنشورات التي شاركها كل منها أثبتت ذلك، وقد تعرضا لـ إنتقادات واسعة من رواد السوشال ميديا وقتها بسبب مخالفة الحجر الإجباري من جهة، وبسبب أنهما معاً كما ظن رواد السوشال ميديا من دون أن يعلن زواجها الرسمي.

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