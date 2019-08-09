ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل علاقتها بطليقها وترد على تلميحات ريهام حجاج ضدها

كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، تفاصيل انفصالها لأول مرة عن رجل الأعمال محمد حلاوة، وجانبا من شخصيتها وبداياتها الفنية.

وقالت ياسمين في لقاء تلفزيوني، إنها لم تظهر في البرامج الحوارية منذ 17 سنة؛ موضحة أن السبب في ذلك يرجع إلى أن البرامج تعتمد على فضائح النجوم وهذا ما ترفضه.

وحول قصة طلاقها أوضحت الفنانة خلال استضافتها ببرنامج "معكم" المذاع على فضائية "سي بي سي" مع الإعلامية "منى الشاذلي"، أنها كانت منفصلة منذ عام حينما أعلنت الخبر.

وتحدثت عبد العزيز بكل رومانسية مع طليقها قائلة: "محمد والد أبنائي ورجل محترم جدا، ويجب أن نحترمه" مضيفة: "الطلاق كان رغبتي، والإعلان عن الطلاق في التوقيت الذي تم فيه، كان لأنني رأيت أنه التوقيت المناسب".

وعن أصل الارتباط قالت الفنانة إنها تعرفت على طليقها وكانت وقتها بعمر 18 عامًا، مضيفة: "كان عايزنى أعمل إعلان لـشركته.. وعرض علي الزواج لمدة أكثر من 3 سنين".

وتطرقت ياسمين عبد العزيز إلى تلميحات الفنانة المصرية ريهام حجاج زوجة حلاوة الحالية، ضدها على السوشيال ميديا؛ قائلة: "هذه الأشياء لا تفرق معي، وأرى أن البني آدم يتكلم عن نفسه بعمله، ولا يجوز أن أجرح في أبو أولادي أبدا، وعلاقتنا جيدة ونتحدث معا، والرجل على رأسي وعلاقتنا أكبر من زوجين وانفصلنا".



كما كشفت الفنانة جانبًا من حياتها الشخصية وقالت إنها كانت تتمنى أن تصبح "ضابط"، مضيفة: "أنا مبحبش التمثيل، ومكنتش عاوزة أطلع ممثلة، كنت عايزة أبقى ضابط".

وأوضحت أن بدايتها كانت بعمل إعلانات، ووقتها كان يعرض عليها أفلام، وظلت كذلك حتى عرضت عليها الفنانة سميرة أحمد أن تشاركها فى مسلسل، "امرأة من زمن الحب"، قائلة: "وضعوا لي مشهد بكاء حتى يتأكدوا إذا كنت أجيد التمثيل أم لا".

وقالت مازحة: "أنا أساسا كنت بعيط عشان عاوزة أمشى والموضوع صعب، كنت بعيط وفاكريني بمثل".

وبينت الفنانة أنها لا تخرج كثيرا لأنها تحب الجلوس مع أولادها؛ قائلة: "ولادي لهم حق عليا؛ وأنا مش بحب الظهور والأضواء.. ولا بحب أعمل حوارت صحفية وبمجرد أن ينتهي الفيلم أو المسلسل أنسى ما حدث وابدا من جديد".

وأشارت إلى أنها خجولة جدًا من التعامل مع الجمهور لأول مرة منذ فترة كبيرة في الحوارات، وذكرت أنها تخشى من الفستان الذي ترتديه مرددة: "أنا خايفة الفستان يترفع لفوق.. أنا بتاعة بنطلونات جينز مش فساتين".



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