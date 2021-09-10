ياسمين عبد العزيز والتصريح الأخير حول صحتها.. والجمهور يتعاطف معها!

أطلقت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز التصريح الأول حول صحتها ووضعها من بعد أشهر العلاج في المستشفيات.

ياسمين عبد العزيز شاركت منشور عبر حسابها في انستقرام والذي جاء فيه "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الاخيره إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا"..

وتابعت "وكفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله" ...

وختمت بـ "كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم ... بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي" …

مرض ياسمين عبد العزيز !

يذكر أن ياسمين عبد العزيز كانت قد دخلت المستشفى من أجل معالجة تكيس المبايض وأثناء العملية اضطر الأطباء إلى قص جزء من المعدة بسبب مضاعفات صحية، مما سبب صدمة لجسدها وادخلها في غيبوبة لعدة ساعات والسبب كانت حالة صدمة تسممية.

تطورات الحالة الصحية كان قد شاركها أولاً زوجها الممثل المصري أحمد العوضي بمنشور عبر حسابه يطالب فيه الجمهور بالدعاء لزوجته وسط كلمات حزينة ومؤثرة، من بعدها تابع شقيقها وائل عبد العزيز مشاركة أخبار ياسمين عبر حسابه وكان يطمئن الجمهور وينفي الشائعات في نفس الوقت.

من بعد خروج ياسمين من المستشفى تم نقلها بواسطة طائرة طبية خاصة إلى سويسرا من أجل استكمال العلاج بشكل نهائي، وأثار عدم تواجد زوجها معها في رحلة العلاج جدلاً كبيراً بين الجمهور إلا أن أحمد العوضي أكد عدم صحة وجود خلافات بينهما وإن ياسمين لها الحرية في اختيار من يرافقها برحلة العلاج سواء هو أو شقيقها أو عائلتها أو اي شخص آخر والمهم أن تعود لهم بالسلامة.

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