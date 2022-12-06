يحيى البيازي يلعب كرة القدم باحترافية تزامنًا مع المونديال.. ويتمنى فوز هولندا

يبدو أن الفنان السوري يحيى بيازي استرجع صحته بعدما أثار قلق متابعيه ومحبيه حينما كشف عن إصابته مرض التصلب اللويحي.

يحيى بيازي يلعب كرة القدم

وشارك يحيى متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو يظهر فيه يلاعب كرة القدم باحترافية في إحدى المناطق، ما دفع الكثيرين للاعتقاد أنه شفي تمامًا حين مشاهدة الفيديو للوهلة الأولى، لكن حين قراءة التعليق المرفق يتضح أنه ما يزال في مرحلة التشافي.

وأرفق بيازي الفيديو بتعليق، مُشيرًا إلى أنه التقط له قبل خمس سنوات، وكتب: "صح الفديو قديم من خمس سنين..بس نزلتو مشان ما احرم المونديال من حضوري العظيم.. هولندا لكأس العالم".



بداية رحلة علاج يحيى بيازي

وبدأ بيازي رحلة علاجه مع مرض التصلب اللويحي بالعاصمة اللبنانية بيروت، إذ ظهر رفقة الدكتور المشرف على علاجة شارلي جبور.

ودعم كل من الممثل السوري قصي خولي والمنتج فراس العمري زميلهما بيازي في مرحلة علاجه، حيث تلقى الدكتور جبور توصية خاصة منهما.

يحي بيازي يصدم الجمهور بحالته الصحية

وصدم الفنان جمهوره بعد ظهوره مع الفنان وائل شرف خلال بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، حيث بدا يتكلم بصعوبة بسبب معاناته من التصلب اللويحي.

وكشف الفنان السوري في الفيديو انه تعرض للإهمال من قبل زملائه في الفن الذين لم يبادرو بالسؤال عليه بالرغم من معرفتهم بوضعه المرضي، شاكرًا الفنان وائل شرف على حرصه بالسؤال عليه.

وكشفت بعض المصادر أن الفنان السوري مصاب بمرض التصلب اللويحي، وهو مرض خطير يؤثر على الجهاز العصبي، ويسبب الكثير من المشاكل في الحركة والنطق.

وأبدى عدد كبير من الجمهور تعاطفهم الشديد مع الفنان السوري بسبب حالته الصحية، معبرين عن صدمتهم الشديدة بالوضع الصحي الذي وصل له النجم السوري الذي قدم العديد من الأدوار المميزة من بينها شخصية أبو نحلة في مسلسل البيئة الشامي الشهير باب الحارة.

وكان الفنان السوري قد شارك في مسلسل جوقة عزيزة من بطولة الفنانة السورية نسرين طافش وعدد من النجوم، وعرض في الموسم الرمضاني الماضي 2022، وهو ما أثار التساؤلات بين الجمهور حول موعد اصابة الفنان السوري بالمرض وحالته الصحية، وقدم الفنان السوري في المسلسل شخصية عادل.