يسرا: "لم يتم إخلاء الروضة الشريفة من أجلنا وهذا ما حدث خلال زيارتنا للمسجد النبوي"

حرصت الفنانة المصرية يسرا على توضيح ما حدث معها خلال زيارتها الأخيرة للسعودية لأداء فريضة الحج، حيث أثير الجدل حولها هي وصديقاتها الفنانات إلهام شاهين وهالة سرحان بسبب صورة لهن في المسجد النبوي وتحديدًا في الروضة الشريفة.

وكان البعض قد اعتقد أنه تم إخلاء المكان بهدف أن يقمن الفنانات المصريات بالتقاط الصور التذكارية، وبالتالي أثار ذلك استفزاز عدد كبير من روّاد مواقع التواصل، إلّا أن يسرا أكدت بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الصورة تم التقاطها وقت خروج المصلين وبالتالي كانت اللقطة بشكل فردي دون أي قصد أو تخطيط.

ولم تكن يسرا وهالة سرحان والهام شاهين هن الوحيدات من الوسط الفني اللواتي سافرن هذا العام لأداء فريضة الحج، خيث ذهبت الفنانة المعتزلة أمل حجازي لأداء الحج، بالإضافة إلى الفنان ماجد المصري والمطرب أحمد سعد والممثلة المصرية أمل رزق.

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