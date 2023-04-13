أطباق رمضانية من المطبخ السعودي

البوابة - نقدم لكم اليوم أطباق شهية من المطبخ السعودي الغني بالنكهات المميزة والمكونات الطازجة. يعتبر المطبخ السعودي من المطابخ التراثية القديمة في شبه الجزيرة العربية.

أطباق رمضان ية من المطبخ السعودي

أشهر الأطباق من المطبخ السعودي العريق

الكبسة.

تعتبر الكبسة الطبق الوطني السعودي ، وهو طبق أرز مصنوع من اللحم والخضروات. كذلك تستخدم الفواكه المجففة والمكسرات نطاق واسع في طبق الكبسة.

مطازيز.

إنه طبق سعودي تقليدي حيث يتم طهي عجينة الزلابية وتقديمها في يخنة غنية باللحوم والخضروات والتوابل. هذا الدمج بين القوام اللذيذ هو المفضل لدى السعوديين ومتوفر بسهولة في معظم أنحاء البلاد.

مدفون.

تقنية الطبخ مستوحاة من اسمها حيث يتم طهي مزيج من اللحوم والأرز والتوابل في حفرة خاصة تحت الأرض. تتميز بالطعم المعتدل والملمس الناعم للأرز واللحوم بعد ساعات من الطهي. المدفون هو طعام مفضل للكثير من الأسر السعودية.

قرصان.

هو طبق لذيذ مشبع بالمرق غالبًا ما يتم تقديم القرصان كطبق جانبي. يشمل طبقات رقيقة من الخبز الطازج مغموسة في المرق. إنه طعام مفضل لدى العديد من العائلات في السعودية. النكهات الغنية لهذا الطبق تضعه في قائمة الأطباق التي يجب تجربتها!

جريش.

مصنوع من القمح المطحون يقدم مع الدجاج والبصل والأرز المسحوق. هذا الطبق التقليدي شائع في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، وخاصة في السعودية. في حين أن معظم المأكولات المذكورة في هذه القائمة غنية بالأرز واللحوم ، فإن جريش هي المكان المناسب لمن يبحثون عن الأطعمة الغنية بفيتامين ب!

سليق.

طبق سعودي شهير لن يخذلك أبدًا. وهو الطبق الوطني لمنطقة الحجاز ، مكون من أرز أبيض يُطهى باللبن والمرق. يتم تحضيره بمكونات بسيطة في أي وقت من الأوقات ، وبالتالي فهو يحظى بشعبية كبيرة في المنازل السعودية.

مفطح الدجاج.

من المأكولات السعودية التقليدية. يشمل قطع دجاج سوتيه ومطبوخة بالبهارات ، تقدم فوق أرز بسمتي عطري. بينما قد تبدأ في التساؤل ، كيف يمكن لدولة ما أن تمتلك الكثير من أطباق الأرز؟ حسنًا ، الوصفات السعودية غنية بالتوابل المتنوعة ، والتي تنتشر مجموعات منها عبر مطابخ الأرز المختلفة التي يقدمونها.

المطبق.

خذ استراحة من أطباق الأرز ، دعنا نختتم بأطعمة الشارع السعودي - المطبق عبارة عن عجينة خبز مسطحة من خبز الروتي وتتطلب يد خبيرة لشكلها المثالي، تأتي مقلية ومحشوة باللحوم والبيض والثوم والسمن والبصل والفلفل.

أطباق رمضان ية من المطبخ السعودي

أسياخ الدجاج

المكونات:

1 فخذ دجاج

100 جرام بصل أحمر

100 جم فليفلة

3 جرام رقائق الفلفل الحار

50 جم زيت زيتون

2 جم مسحوق الكركم

2 جم فلفل أسود

5 جم ملح

الطريقة:

نخلط جميع البهارات وننقع الدجاج في خليط البهارات مع الفليفلة والبصل الأحمر. نضعها على سيخ صغير ونطهوها في المقلاة مع القليل من زيت الزيتون. تقدم مع السلطة أو اللبن.

أطباق رمضان ية من المطبخ السعودي

كبسة الدجاج

المكونات:

1 كجم أرز مصري

500 جم أفخاذ الدجاج

2 لتر مرق الدجاج

200 جرام بصل

10 جم ثوم

3 قطع ورق الغار

3 جم مسحوق الكركم

3 جم فلفل أسود

20 جم ملح

100 جم زبدة

3 جم ، رقائق الفلفل الحار

قطعة واحدة فلفل أحمر

1 رشة كزبرة

50 جم مكسرات محمصة

50 جم فواكه مجففة

50 جم شعيرية

100 جم طماطم كرزية

الطريقة:

يُطهى البصل والثوم وورق الغار في زيت الذرة ويُضاف الكركم والشعيرية والفلفل الأسود. ننقع كيلوغرام واحد من الأرز في الماء لمدة ساعة. ثم نصفيه جيدًا ونضعه في قدر مع الزبدة أو الزبدة، ونقلب جيداً ثم نضيف مرق الدجاج الصافي الساخن (لترين لكل كيلوغرام من الأرز). استمر بوضع أفخاذ الدجاج المطبوخة فوق الأرز ثم قم بتغطيته. اتركه على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة.

أطباق رمضان ية من المطبخ السعودي

المصابيب



أفضل أنواع الفطائر السعودية المغطاة بالعسل الذهبي والسمن التقليدي.

المكونات:

2 كوب دقيق أسمر

6 ملاعق كبيرة حليب بودرة

2 ملعقة صغيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

2 ونصف كوب ماء

1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

رشة ملح

زبدة غير مملحة

عسل

الطريقة:

تخلط المكونات جيداً تصب على مقلاة ساخنة يتم الاستمتاع بالمصابيب مع الشاي أو القهوة العربية.

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