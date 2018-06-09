تناول الأسماك الزيتية بإفطار رمضان من أجل صحة قلبك

تناول حصتين في الأسبوع من الأسماك قد يساعد على الحد من خطر الإصابة بقصور القلب (shutterstock.com)

خلال شهر رمضان المبارك، تمتلئ موائدنا بما لذ وطاب من اللحوم الحمراء والدواجن، ولكن مع الأسف ننسى الأسماك، إلا أن خبراء التغذية ينصحوننا بتناول الأسماك الزيتية خلال الشهر الكريم من أجل صحة قلوبنا.

فعلى من يتناولون حصتين على الأقل أسبوعياً من الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والرنجة والتونة أن يستمروا في ذلك لأن الأطباء الأميركيين ما زالوا يقولون إنها طريقة جيدة للحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات، لذا فحاول أن تطبق هذه النصيحة خلال شهر رمضان المبارك لتعزيز صحة قلبك.

تعرفي على فوائد تناول السمك خلال فترة الحمل

لكن هذا لا يعد وصفة طبية لتناول السمك المقلي مع البطاطس. فالتقرير العلمي الجديد يؤكد على توصيات الجمعية الأميركية للقلب عن أضرار السمك المقلي ويشدد على فوائد تناول حصتين أسبوعياً مقدار كل منها 100 غرام تقريباً من السمك خاصة الأسماك الزيتية المتنوعة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية.

وقال كبير الباحثين في التقرير الإرشادي العلمي إريك ريم من كلية “تي.إتش تشان” للصحة العامة في بوسطن التابعة لجامعة هارفارد إن هذه التوصيات يجب أن تكون تذكيراً بتناول السمك لمن يميلون لاتباع النظام الغذائي الغربي التقليدي المعتمد على الإكثار من تناول اللحوم والبطاطس والتقليل من الفاكهة والخضر والحبوب الكاملة.

وكتب ريم وزملاؤه في دورية “سيركيوليشن” أن الأبحاث السابقة ربطت بين أحماض أوميغا 3 الدهنية وتراجع خطر الإصابة باضطراب ضربات القلب وبانخفاض مستوى الدهون في الدم والحد من خطر الترسبات التي تسد الشرايين كما تخفض ضغط الدم قليلاً.

وفي التقرير الإرشادي العلمي، أشار الباحثون إلى أن تناول حصتين في الأسبوع من الأسماك خاصة تلك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية قد يساعد على الحد من خطر الإصابة بقصور القلب ومرض القلب التاجي والسكتة القلبية وأكثر أنواع السكتات شيوعاً.

وصفة بسيطة لتحضير سمك السنجاري

وتحدث الأطباء أيضاً عن عامل يجعل بعض الناس يبتعدون عن تناول السمك وهو التسمم بالزئبق. ويوجد الزئبق في أكثر المأكولات البحرية، لكن تركيزه العالي يكون في الأسماك الكبيرة مثل القرش وسمكة أبو سيف والتونة كبيرة العين.

لكن التقرير الإرشادي أشار إلى أن التسمم بالزئبق لا يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب عند البالغين وأن فوائد تناول الأسماك تفوق أي مخاطر مرتبطة بالزئبق، خاصة عند تناول أنواع مختلفة من المأكولات البحرية.

لمزيد من صحتكِ وجمالكِ:

ما هي العناصر الغذائية في سمك التونة؟

البرياني بالسمك