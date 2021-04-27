طريقة عمل البامية مع الأرز الأبيض

المقادير:

مقادير تجهيز اللحمة:

- كيلو من اللحمة مع عظمها

- حبّة بصل مقطّعة إلى شرائح

- قرن فلفل حار مقطّع إلى أنصاف

- قطعة من ورق الغار

-7 حبّات من الهيل غير المطحون

- نصف ملعقة حجم صغير من الفلفل الأسود

- ملعقة كبيرة ملح

- عودان من ال قرفة

- حبّتان كبيرتان من الطّماطم مقطّعتان إلى أنصاف.

مقادير تجهيز البامية:

- زيت ذرة لقلي البامية

-10 فصوص من الثّوم المهروس

- كيلو واحد من البامية

-3 حبّات طماطم من الحجم الكبير لعصرها

- ملعقتان كبيرتان من ربّ البندورة

- ملعقة صغيرة من ال بهار المشكّل

للتّزيين:

- ورق كزبرة

مقادير الأرز مع الشعيريّة:

- كوب من الأرز نصف كوب من الشعيريّة كوب من الماء ملح فلفل أسود

طريقة التّحضير:

- قومي بوضع اللحمة بعد غسلها جيّداً بالماء في قدر، ثمّ ضعي عليه الماء على نارٍ قويّة إلى أن يغلي الماء.

- ثمّ أزيلي الرّغوة الظاهرة على السطح وتخلّصي منها.

- أضيفي إلى القدر الّذي يحوي على اللحمة المقادير التالية:

البصل، والفلفل، وورق الغار، والهيل، والفلفل الأسود، والملح، والقرفة، ثمّ اتركيه على نارٍ متوسّطة كي ينضج اللحم تماماً.

- قومي بقلي البامية في داخل المقلاة الّتي تحوي على الزّيت إلى أن يصبح لونها مائلاً إلى الذهبيّ.

- ثمّ قومي بإخراج اللحمة من القدر واتركيها جانباً.

- قومي بتصفية مرقة اللحمة داخل المصفاة مع الضّغط قليلاً على مقادير المرق؛ لإضافة النّكهة اللذيذة عليها، ودعيها جانباً.

لتحضير عصير الطماطم:

- قومي بغسل الطماطم بالماء ومن ثمّ تقشيره، وضعيه داخل الخلّاط الكهربائي على سرعة متوسّطة.

- قومي بغلي عصير الطماطم داخل قدر، ثمّ أضيفي البامية المقليّة واللحمة والقليل من مرقة اللحمة.

- أضيفي الثّوم المهروس، والقليل من ربّ البندورة، والملح، والفلفل الأسود، وملعقة من دبس الرمّان الّذي يضيف عليه مذاقاً رائعاً.

- قومي بتغطية القدر على نارٍ متوسّطة إلى أن تنضج البامية وتصبح جاهزة، ويجب أن تكون المرقة متماسكة وذات قوامٍ متناسق.

- قومي بتقديم البامية في طبق تقديمٍ عميق.

لتجهيز الأرز مع الشعيريّة:

- ضعي في قدر القليل من الزّيت، ثمّ أضيفي الشعيريّة إلى أن يصبح لونها ذهبيّاً، وبعد ذلك أضيفي كوباً من الماء المغلي والملح والفلفل الأسود.

- ضعي الأرز المنقوع والمغسول جيّداً داخل القدر.

- ثمّ اتركيه يغلي على نارٍ متوسّطة إلى أن يتشرّب الأرزّ الماء.

- ثمّ قومي بتخفيض النّار إلى أن تصبح هادئةً جدّاً حتّى ينضج الأرزّ تماماً.

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