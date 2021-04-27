طريقة عمل البامية مع الأرز الأبيض

المقادير:
مقادير تجهيز اللحمة:
- كيلو من اللحمة مع عظمها
- حبّة بصل مقطّعة إلى شرائح
- قرن فلفل حار مقطّع إلى أنصاف
- قطعة من ورق الغار
-7 حبّات من الهيل غير المطحون
- نصف ملعقة حجم صغير من الفلفل الأسود
- ملعقة كبيرة ملح
- عودان من ال قرفة
- حبّتان كبيرتان من الطّماطم مقطّعتان إلى أنصاف.
مقادير تجهيز البامية:
- زيت ذرة لقلي البامية
-10 فصوص من الثّوم المهروس
- كيلو واحد من البامية
-3 حبّات طماطم من الحجم الكبير لعصرها
- ملعقتان كبيرتان من ربّ البندورة
- ملعقة صغيرة من ال بهار المشكّل
للتّزيين:
- ورق كزبرة
مقادير الأرز مع الشعيريّة:
- كوب من الأرز نصف كوب من الشعيريّة كوب من الماء ملح فلفل أسود
طريقة التّحضير:
- قومي بوضع اللحمة بعد غسلها جيّداً بالماء في قدر، ثمّ ضعي عليه الماء على نارٍ قويّة إلى أن يغلي الماء.
- ثمّ أزيلي الرّغوة الظاهرة على السطح وتخلّصي منها.
- أضيفي إلى القدر الّذي يحوي على اللحمة المقادير التالية:
البصل، والفلفل، وورق الغار، والهيل، والفلفل الأسود، والملح، والقرفة، ثمّ اتركيه على نارٍ متوسّطة كي ينضج اللحم تماماً.
- قومي بقلي البامية في داخل المقلاة الّتي تحوي على الزّيت إلى أن يصبح لونها مائلاً إلى الذهبيّ.
- ثمّ قومي بإخراج اللحمة من القدر واتركيها جانباً.
- قومي بتصفية مرقة اللحمة داخل المصفاة مع الضّغط قليلاً على مقادير المرق؛ لإضافة النّكهة اللذيذة عليها، ودعيها جانباً.
لتحضير عصير الطماطم:
- قومي بغسل الطماطم بالماء ومن ثمّ تقشيره، وضعيه داخل الخلّاط الكهربائي على سرعة متوسّطة.
- قومي بغلي عصير الطماطم داخل قدر، ثمّ أضيفي البامية المقليّة واللحمة والقليل من مرقة اللحمة.
- أضيفي الثّوم المهروس، والقليل من ربّ البندورة، والملح، والفلفل الأسود، وملعقة من دبس الرمّان الّذي يضيف عليه مذاقاً رائعاً.
- قومي بتغطية القدر على نارٍ متوسّطة إلى أن تنضج البامية وتصبح جاهزة، ويجب أن تكون المرقة متماسكة وذات قوامٍ متناسق.
- قومي بتقديم البامية في طبق تقديمٍ عميق.
لتجهيز الأرز مع الشعيريّة:
- ضعي في قدر القليل من الزّيت، ثمّ أضيفي الشعيريّة إلى أن يصبح لونها ذهبيّاً، وبعد ذلك أضيفي كوباً من الماء المغلي والملح والفلفل الأسود.
- ضعي الأرز المنقوع والمغسول جيّداً داخل القدر.
- ثمّ اتركيه يغلي على نارٍ متوسّطة إلى أن يتشرّب الأرزّ الماء.
- ثمّ قومي بتخفيض النّار إلى أن تصبح هادئةً جدّاً حتّى ينضج الأرزّ تماماً.
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