بكل تنظيم .. شاهد كيف أدى المصلين صلاة تراويح في الحرم المكي ثاني ليالي رمضان

أدى أئمة المسجد الحرام وأعداد غفيرة من المصلين والمعتمرين صلاة التراويح في ثاني ليلة من شهر رمضان المبارك وسط منظومة عمل متكاملة وإجراءات احترازية مكثفة للحد من تفشي فيروس "كورونا".

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين "تويتر" صورًا من صلاة التراويح التي أقيمت بكل تنظيم وترتيب.

وأشاد المغردون بالاجراءات المتبعة من قبل السلطات السعودية لتنظيم دخول وخروج المصلين والمعتمرين الى المسجد الحرام خلال فترة شهر رمضان المبارك.

وأم المصلين في التسليمات الثلاث الأولى أمس فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، وتبعه في التسليمتان الأخيرة فضيلة الشيخ ياسر بن راشد الدوسري .

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التراويح بالمسجد الحرام وسط إجراءات احترازية، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان.

وكانت "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي" قد كثفت عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل، إضافة إلى توزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات والزوار بشكل عام وأشرفت على عمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام وتنظيم الدخول والخروج منها وتحديد مسارات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلالها، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

كما قامت الرئاسة على تنظيم الساحات، وتنظيم حركة تنقلهم داخل المسجد الحرام وساحاته عبر مراقبين موزعين على الممرات الرئيسة والفرعية؛ وذلك لضمان نجاح عمليات التفويج وتحقيق متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل المسجد الحرام".

كما جندت إدارة الأبواب بالرئاسة أكثر من (100) مراقب للأبواب، لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة، وفق إجراءات احترازية أعدت خطتها وآلية تنفيذها مسبقًا.

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