رغم "كورونا" والحصار.. أطفال غزة يحتفلون بحلول شهر رمضان

استعد أهالي قطاع غزة للاحتفال ببدء شهر رمضان المبارك رغم الظروف المادية الصعبة وما رافقها من انتشار لوباء "كورونا" واستمرار الحصار الإسرائيلي للعام الـ15 على التوالي.

وحرص أهالي القطاع على تزيين شوارعهم ومنازلهم ومحلاتهم التجارية بالأضواء الملونة والفوانيس الرائعة.

كما شهدت أسواق القطاع حركة شرائية أفضل من المعتاد مع تحضير الأسر الفلسطينية لشهر رمضان الكريم، غير أنّ المتسوقين يلمسون تذبذبًا في أسعار بعض السلع الأساسية وارتفاع بعضها بشكل مفاجئ عما كانت عليه.

وبداية شهر/ مارس آذار الماضي، بدأت موجة ثانية من جائحة فيروس "كورونا"، في قطاع غزة، ترافقت مع اكتشاف الطفرة البريطانية سريعة الانتشار.

وفاقمت جائحة "كورونا"، من تردّي الأوضاع الاقتصادية التي عانت من حالة انهيار، جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع المفروض عليه منذ 2006، ما تسبب بارتفاع نسب الفقر والبطالة.

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