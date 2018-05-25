شرائح اللحم البقري بالفلفل الأحمر

المقادير:

2 كيلو جرام شرائح لحم مقطع شرائح سميكة.

7 ملاعق كبيرة صويا صوص.

1 ملعقة كبيرة خل الأرز.

3 ملاعق كبيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

فليفلة كبيرة مقطعة شرائح.

ربع ملعقة كبيرة فلفل أسود.

4 أعواد بصل أخضر مقطع رفيعا.

فلفل أحمر حلو ( شرائح).

طريقة التحضير:

في الوعاء الأول :

نضع اللحم مع ٤ ملاعق صويا صوص و خل الأرز و ملعقة نشا و الفلفل الأسود .

في الوعاء الثاني :

نضع ٣ ملاعق صويا صوص و ملعقة ماء و ملعقة نشا ثم تخلط المكونات وتوضع جانبًا .

في مقلاة ساخنة يوضع نصف ملعقة زيت الزيتون مع اللحم و يطبخ لحد الإستواء( حوالي نصف ساعة) و يترك جانبا .

في نفس المقلاة باقي كمية زيت الزيتون مع البصل و الفليفلة حتى تذبل قليلا و نرجع اللحم و نمزجها جيدًا .

قبل التقديم يوضع مزيج الوعاء الثاني ( صوص الصويا والنشا) على اللحم و يخلط حتى يمتزج.

يرش بالفلفل الأحمر و يقدم مع المكرونة الاسباجيتي بالصلصة، و بالهنا و الشفا.

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