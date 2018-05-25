شرائح اللحم البقري بالفلفل الأحمر
المقادير:
2 كيلو جرام شرائح لحم مقطع شرائح سميكة.
7 ملاعق كبيرة صويا صوص.
1 ملعقة كبيرة خل الأرز.
3 ملاعق كبيرة نشا.
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
بصلة كبيرة مقطعة شرائح.
فليفلة كبيرة مقطعة شرائح.
ربع ملعقة كبيرة فلفل أسود.
4 أعواد بصل أخضر مقطع رفيعا.
فلفل أحمر حلو ( شرائح).
طريقة التحضير:
في الوعاء الأول :
نضع اللحم مع ٤ ملاعق صويا صوص و خل الأرز و ملعقة نشا و الفلفل الأسود .
في الوعاء الثاني :
نضع ٣ ملاعق صويا صوص و ملعقة ماء و ملعقة نشا ثم تخلط المكونات وتوضع جانبًا .
في مقلاة ساخنة يوضع نصف ملعقة زيت الزيتون مع اللحم و يطبخ لحد الإستواء( حوالي نصف ساعة) و يترك جانبا .
في نفس المقلاة باقي كمية زيت الزيتون مع البصل و الفليفلة حتى تذبل قليلا و نرجع اللحم و نمزجها جيدًا .
قبل التقديم يوضع مزيج الوعاء الثاني ( صوص الصويا والنشا) على اللحم و يخلط حتى يمتزج.
يرش بالفلفل الأحمر و يقدم مع المكرونة الاسباجيتي بالصلصة، و بالهنا و الشفا.
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