فتى تركي يختم القرآن بتلاوة واحدة على قناة ألمانية في بث مباشر

أتم فتى تركي يبلغ من العمر 12 عامًا قراءة القرآن الكريم في جلسة واحدة وفي بثٍ مباشر على قناة ألمانية.

وتمكن "محمد طلحة كورت"، الذي أكمل حفظ القرآن الكريم خلال عامين ونصف، من تلاوة القرآن كاملًا بتلاوة واحدة عبر قناة "Camia Tv" بموقع "ميلّي غوروش" على شبكة الإنترنت.

وهنّأ رئيس "ميلّي غوروش"، كمال أرغون، الفتى "قورت" على هذا النجاح قائلًا: "أهنئ بحرارة طفلنا وعائلته والمعلمين الذين قاموا بتربيته. وزاد الله أعدادهم".

بدوره، عبّر "قورت" عن سعادته إزاء ختمه القرآن الكريم بتلاوة واحدة، ودعا الشباب إلى المبادرة لحفظ القرآن الكريم.

وقال: "يسعدني أن أقرأ القرآن من الغلاف إلى الغلاف والذي حفظته خلال عامين ونصف، أوصي أصدقائي في العمر أن يصبحوا حافظين لكتاب الله، على الأقل أود أن يحاولوا ذلك".

يذكر أن مؤسسة الرؤية الوطنية للجالية الإسلامية (IGMG) Mevlana Mosque Hafiz Institution في مدينة دويسبورغ الألمانية تعمل على تدريب حفظة القرآن الكريم حيث تم تعليم ما يقرب من 450 طالبًا وتلقى 100 طالب تعليمهم كحافظ حتى الآن.

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