فوائد قمر الدين في رمضان

للمشروبات الرمضانية مذاق خاص ينجذب إليه الصائم بعد سماعه آذان المغرب، وهي كثيرة وأشهرها قمر الدين. وهو مشروب طبيعي يحتوي على عناصر غذائية يحتاج إليها الجسم لتعويض نسبة السوائل المفقودة أثناء الصيام.

ويستعمل قمر الدين في شهر رمضان كمشروب شعبي في أغلب الدول العربية، كما يستخدم كعلاج للاسهال والطمث وسوء الهضم، وينظم عمل الأمعاء ويقوي الأعصاب.

ولا يتميّز مشروب قمر الدين بمذاق رائع فقط، إنّما يتحلّى أيضاً بفوائد هائلة. فهو يساعد على التخلّص من الأرق ويفتح الشهيّة ويزيد من مناعة الجسم. حتّى خارج شهر رمضان، اجعلي طفلك يشرب يوميّاً كوباً من قمر الدين، لأنّه مفيد لنموّ أجسام الأطفال.

وقد اتضّح أن كل 100 غرام من لب المشمش يحتوي على 200 مليغرام بوتاسيوم، وكذلك صوديوم وعلى 2790 وحدة دولية من فيتامين «أ» هذا بالإضافة إلى مواد بروتينية. ويتم تناول عصير قمر الدين بمعدل ثلاث مرات يومياً أو تؤكل 6 حبات جافة من المشمش ثلاث مرات يومياً.

ويفيد قمر الدين لمقاومة العطش وفي تنظيم عمل الأمعاء، ومن الأفضل شربه قبل الأكل.

ويقوي شراب قمر الدين الأعصاب ويفتح الشهية كما يقوي الخلايا النسجية، ويزيد من مناعة الجسم ويرطّب الأمعاء، ويفيد المصابين بانحطاط قواهم الجسمية والفكرية ويهدئ الأعصاب، كما يزيل الأرق وينشّط نمو الأطفال.

كما أن 100 غرام من قمر الدين تعطي 45% من حاجة الجسم اليومية من فيتامين «أ»، و 8% من فيتامين «ج» و 6% من فيتامين «ب»، 3% من فيتامين «ب1».

ويستعمل عصير المشمش خارجياً ككمادات توضع على الوجه لصفاء البشرة وتقويتها.

ولا توجد محاذير لقمر الدين ولكن إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في المعدة فعليه التقليل منه ومن الممكن للحوامل والأطفال استخدامه.

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