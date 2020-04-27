8 أسرار لشحن جسمك بالطاقة في رمضان

مع كونه وقتاً للكرم وحسن النيّة و الصداقة، رمضان هو الموسم الذي يملأك بالرغبة في بذل قصارى جهدك لعائلتك وللأصدقاء، وأنت متأكدة من جعلك هذا الموسم وقتاً لا ينسى.

ومع ذلك ، فالانغماس في هذه الأعمال لغيرك قد تؤدي إلى إرهاق نفسك ، مما يؤدّي إلى التعب أثناء الصيام. لذا قد يساعدك هذا في إعداد لوقت مميز مع بعض النصائح البسيطة خلال هذا الوقت.

كيف يمكنك القيام بالأعمال المنزليّة دون إرهاق نفسك وأنت صائمة؟

- خطّطي لوجبات الطعام وتسوّقي مسبقاً.

- لا تمضي كل وقتك في المطبخ.

- قومي بإدارة وقتك بشكل صحيح احصلي على الراحة قبل بدء إعداد الوجبة.

- تقديم المكسّرات كالجوز واللوز والزبيب المجفف والتمر وقمر الدين كجزء من نظامك الغذائي اليومي، لأنها محمّلة بالطاقة والفيتامينات والمعادن.

- اتّبعي التوصيات لإفطار صحي.

- لا تستنفدي نفسك من خلال الخروج يوميّاً، وركّزي على جمع الأسرة معاً، والحصول على قسط من الراحة في المنزل.

- اقضي بعض الوقت مع أطفالك داخل المنزل، بدلاً من الذهاب إلى المطاعم و الإفراط في تناول الطعام ليلاً.

- جرّبي المشي بعد الإفطار فأنت في حاجة إلى التمارين الخفيفة لحرق السعرات الحرارية الزائدة ، وتوفير الحيويّة لجسمك.

- لا تنسي أهميّة وجبة السحور التي سوف تعطيك الطاقة لليوم القادم.

- غسل وتحضير الخضروات والطعام في وقت مبكر من اليوم، وبدأ الطبخ في وقت لاحق من أجل الحفاظ على العناصر الغذائيّة المتوفرة في الخضراوات.

كيف يمكنك تحقيق التغذية المتوازنة أثناء الصيام مع تلبية الاحتياجات اليوميّة؟

يمكنك تحقيق كل احتياجاتك الغذائيّة من خلال اتّباع خطة متوازنة تناسب الوزن ومتطلبات جسمك. إذا كان وزنك حوالي 60كيلوغرام ، سوف تحتاجين إلى حوالي 1800-2000 سعرة حراريّة للحفاظ على وزنك.

إليك خطّة بسيطة من الإفطار إلى السحور لتري كيف يمكنك تغطية احتياجاتك الغذائيّة خلال يوم الصيام:

الإفطار:

• تمرتان • كوب من حساء الفطر مع الطماطم والذرة • صحن سلطة + ملعقة كبيرة من زيت الزيتون • دجاج مشوي مع الارز والفاصوليا الخضراء ( 90 غرام دجاج و كوب أرز) • كوب من اللبن القليل الدسم

• قطايف بالقشطه ( قطعة مع ملعقة صغيرة من القطر)

وجبة الليل الخفيفة:

• 2/3 كوب زبادي قليل الدسم

• 1 كعكة قمح

• ملعقتان كبيرتان من اللبنة قليلة الدهون

• 1/2 كوب من سلطة الفاكهة

السحور :

• كوب حليب قليل الدسم

• قطعة خبز صغيرة عربي بني

• 1/2 كوب فول بالطماطم و البقدونس

• ملعقتان صغيرتين من زيت الزيتون

• برتقالة

مع غروب الشمس وانطلاق مدفع الإفطار المنتظر بفارغ الصبر، من الطبيعي أن ننسى أهمية السوائل المستهلكة.

عليك بشرب الكثير من الماء بعد الصيام لضمان الترطيب المناسب لجسمك.

وبينما تستمتعين بشهيّة رمضان ، تذكّري فعل ذلك باعتدال بحيث لا تحلّ الحلويات مكان المواد الغذائيّة الأساسيّة .

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