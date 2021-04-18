في مشهد خطف القلوب.. رفع آذان الإفطار من مآذن مسجد آيا صوفيا لأول مرة منذ 87 عامًا

شهد جامع "آيا صوفيا" الكبير في إسطنبول إحياء شهر رمضان المبارك لأول مرة منذ 87 عامًا بعد إصدار قرار قضائي بتحويله من متحف الى "وَقفٍ إسلامي".

وشهد جامع "آيا صوفيا" يوم الثلاثاء الماضي رفع أول آذان للإفطار حيث علا صوت أول أذان للإفطار مجددًا من مآذنه في مشهد خطف القلوب.

ووثقت عدسات المصورين اللحظة التي صعد مؤذن المسجد آيا صوفيا إلى إحدى مآذنه الأربعة، ورفع أذان إفطار اليوم الأول من شهر رمضان الكريم حيث تردد صداه في أرجاء المنطقة.

وظهر المؤذن ومن خلفه أيضًا مسجد السلطان أحمد وبعض السفن التي تتجهز لعبور مضيق البوسفور.

وكان السلطات التركية قد أوصت بفتح المساجد للمصلين لأداء الصلوات الخمسة يوميًا، بينما ستؤدى صلاة التراويح في المنازل بدلًا من المساجد، بسبب التدابير المتعلقة بفيروس "كورونا".

📍 Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ilk iftar ezanı okundu.



📽 Müezzinin minareye çıkarak Ramazan'ın ilk günü ezanını okuduğu anlar böyle görüntülendi. pic.twitter.com/5rHJIsrsY7 — Haber 7 (@Haber7) April 13, 2021

وفي 10 من يوليو 2020، أصدر القضاء التركي قرارًا قضائيًا بإعادة آيا صوفيا لأصله كمسجد كما كان بعد انقطاع دام 87 عامًا على إثر تحويله لمتحف عام 1934.

ولقي القرار تأييدًا واسعًا في الداخل التركي من أحزاب الموالاة والمعارضة فضلًا عن تأييد شعبي واسع ظهرت معالمه على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، كما أشاد الآلاف من علماء المسلمين حول العالم بهذه الخطوة التاريخية الذي شددوا أنها أعادت حقًا مسلوبًا من حقوق المسلمين.

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