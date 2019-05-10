ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بكثرة على السحور؟

"اشرب بسرعة الفجر هيأذن".. عادة كثير من الناس خلال السحور في شهر رمضان، إذ يعتقد البعض أن شرب المياه قبل آذان الفجر، أو بكميات كبيرة بعد وجبة السحور، يحميهم من العطش طوال ساعات الصيام التي توقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة خصوصا اليوم الأول.

وعلميًا، يؤكد الدكتور حازم المصري أخصائي التغذية العلاجية بالمركز المصري البريطاني لدراسة السمنة لـ"مصراوي"، أنَّ جسم الإنسان يحتاج من 2 إلى 3 لترات من المياه يوميًا في رمضان، وهو يعتبر نفس المعدل الطبيعي الذي يحتاجه الجسم في الأيام العادية.

وحذَّر "المصري" من شرب كميات كبيرة من المياه خلال فتره السحور دفعة واحدة، أو بعد الإفطار مباشرةً؛ موضحًا أنَّه مضر ولا يمنع الشعور بالعطش على الإطلاق كالشائع، والأفضل تناول رشفة من كوب المياه أو كوب لبن مع التمر، أو أي عصير طازج بعد صلاة المغرب وقبل تناول الإفطار، وشرب باقي الكمية بعد الإفطار تدرجيًا بحوالي ساعتين أو ثلاثة حتى السحور، وهي أفضل طريقة لتجنب العطش خلال الصيام.

وأوضح "المصري" أنَّ الجسم يطرد كميات المياه الزائدة عن حاجته، من خلال البول والعرق والبراز، مشيرًا إلى أن العطش يأتي عندما تنقص نسبة الماء الموجودة داخل الجسم.

وشرب كميات كبيرة من المياه ولا يحتاجه الجسم، يؤدي إلى اختلال توازن مستويات الصوديوم في الدم، وبشكل كبير فإن هذا الخلل قد يضر بالدماغ وصحة الجسم، وقد يؤدي إلى حدوث تلف بالمخ أو غيبوبة وفي بعض الحالات قد تصل إلى الموت، بحسب ما ذكر موقع "cnbc"، وأكده أخصائي التغذية العلاجية موضحًا أن هذه الحالات تحدث ما بين 20 لـ25% من البشر، يتناولون المياه بكثرة وبشكل دائم وليس على مدى بعيد.

وتابع أن الإصابة بتسمم الماء يعتبر من أخطر المشاكل الصحية التي قد تواجه الشخص، لما يحدثه لأنسجة الجسم المرنة من امتداد مثل الدهون والعضلات، وخاصة للدماغ، حيث إنك ستشعر بذلك الامتداد على شكل ضغط في رأسك. ولتجنب ذلك فإنه يوصى بشرب من 3 إلى 4 لترات من الماء يوميًا.

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