هل خمول الغدة الدرقية لها تأثير على الدورة الشهرية؟

قصور عمل الغدة الدرقية أكثر الأمراض تأثير على تنظيم الدورة الشهرية

يعتبر قصور عمل الغدة الدرقية من أكثر الأمراض تأثيراً على تنظيم الدورة الشهرية عند الإناث ومن أعراضها:

- نزيف شديد خلال الدورة الشهرية.

- عدم انتظام الإباضة، وبالتالي عدم انتظام الدورة الشهرية.

- تشهد العديد من من النساء المصابات بالغدة الدرقية انقطاعا مبكّراً للدورة الشهرية.

- تحفيز هرمون الحليب، وبالتالي منع حدوث الإباضة.

- الإصابة بأمراض المبايض، كتكيّس المبايض

في الجسم الإنسان من عدد من الغدد التي تنظم العمليات الهرمونية، والوظائف الأخرى للجسم ومن أهمّ هذه الغدد الغدة الدرقية، وتقع الغدة الدرقية أسفل الرقبة، وهي المسؤولة بشكل رئيسي عن عمليات الأيض في جسم الإنسان، إضافة إلى تنظيم عدد ضربات القلب، وقدرته على العمل بكفاءة، والغدة الدرقية معرّضة للإصابة بأمراض معينة كباقي أجزاء الجسم ومن هذه الأمراض: فرط النشاط، والخمول، ممّايؤدي بالطبع إلى حدوث مشكلات صحيّة عند المريض.

أعراض خمول الغدة الدرقية عند المرأة:

- الإصابة بالإرهاق الشديد وباستمرار نتيجة لعدم قدرة الأكسجين الوصول إلى أنسجة الجسم المختلفة.

- الإمساك المزمن.

- اضطرابات لدورة الشهرية عند النساء.

- مشكلات جنسية، تتمثل في ضعف الرغبة الجنسية، والضعف الجنسيّ.

- خلل في عمليات الأيض.

- زياد الوزن عن الطبيعي.

- شعور مستمرّ بالتقلّبات المزاجية كالاكتئاب، والحزن.

- هشاشة الأظافر.

- آلام المفاصل.

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