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هل خمول الغدة الدرقية لها تأثير على الدورة الشهرية؟

هل خمول الغدة الدرقية لها تأثير على الدورة الشهرية؟
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