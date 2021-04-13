موائد صحية وأجواء سعيدة خلال شهر رمضان المبارك على موائد الصائمين في البيرو

كشف مكتب التجارة والسياحة والاستثمار لدولة بيرو في دبي عن أفضل منتجات البيرو المغذية بمناسبة شهر رمضان المبارك، الذي يغتنمه مواطنو دول الخليج العربي للقاء الأقارب والأحبة وقضاء أجمل الأوقات في وقت الإفطار والسحور. ويُعد اتباع نظام غذائي صحيّ على الموائد المسائية الزاخرة بأطايب المأكولات أمراً ضرورياً للحفاظ على مستويات الطاقة والتمتّع بصحة جيدة خلال الشهر الفضيل.

وتشتهر البيرو بوفرة المأكولات والمكونات التي تعزز الصحة، حيث تتميز بتنوعها الكبير وتاريخها العريق ونكهاتها التقليدية الغنية، إلى جانب روابطها التجارية القوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتمد المطبخ البيروفي بشكل أساسي على عدد من الأغذية ذات القيمة الغذائية العالية، تتضمن الفواكه والخضروات بما فيها الجذرية والدرنية، إلى جانب الحبوب وثمار البحر، وهي منتجات تُصدّر إلى الأسواق العالمية منذ سنوات عديدة، وتتوفر في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

أفضل خيارات الفواكه البيروفية

الأفوكادو:

تُعد الأفوكادو من أشهر الفواكه على مستوى العالم، إذ يتزايد الطلب عليها سنوياً بمعدل 5%، وتحتل البيرو المرتبة الثانية كأكبر دولة مُصدّرة لها عالمياً. وتُعتبر هذه الفاكهة المميزة مصدراً غنياً بالألياف وحمض الفوليك والأوميجا 3 والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وتضفي نكهة خاصة على السلطات وأصناف الشوربة والأطباق الساخنة والباردة.

التوت الأزرق:

يتمتع التوت الأزرق بفوائد كثيرة، إذ يُعد مصدراً غنياً بالأصباغ الطبيعية ومضادات الأكسدة، وتُصدّر البيرو أكبر كمية منه على مستوى العالم. كما يحتوي هذا التوت على مركبات الفلافونويد وفيتامين أ، ما يساهم في تحسين الرؤية الليلية.

الرمان:

تزخر هذه الفاكهة الحمراء بمضادات الأكسدة مثل التانين والأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك، وتُضفي بذورها جمالاً خاصاً على الأطباق، ويمكن تناولها طازجة وإضافتها إلى السلطات والأطباق الجانبية والعصائر والزبادي والآيس كريم، كما يمكن استخدامها لتحضير دبس الرمان.

المانجو:

تُعد البيرو من رواد مُصدّري مختلف أنواع المانجو، من بينها كِنت وإدوارد وهايدن وتومي أتكنز. وبالإضافة إلى مذاقها الحلو ونكهتها المُركّزة، تزخر فاكهة المانجو بفيتامين أ وج والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، كما تحتوي على نسبة قليلة من الدهون والصوديوم.

أفضل خيارات الخضروات البيروفية

الزيتون:

يحتوي الزيتون على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6، التي تقدم فوائد للعديد من وظائف الجسم وتسهم في التقليل من أمراض القلب. كما يحتوي على عناصر غذائية أخرى، من بينها فيتامين أ ومضادات أكسدة فضلاً عن معدن الصوديوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور واليود.

الهليون:

تحتل البيرو المرتبة الأولى عالمياً في تصدير الهليون، إذ يصل إلى 80 دولة من بينها الإمارات. ونظراً لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف والماء، يساعد الهليون في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون. كما يُعد مصدراً غنياً بحمض الفوليك للنساء الحوامل.

الفلفل الحار:

تشكل البيرو أحد المصادر الرئيسية لأكثر من 50 نوعاً من الفلفل الحار، الذي يُعد مصدراً غنياً بالألياف وفيتامينات أ - ج - ك - ب 6 والبوتاسيوم، ويضفي مذاقاً فريداً على الصلصات والمخللات كما يُستخدم طازجاً لإضفاء نكهة حارة على مجموعة واسعة من الأطباق.

أفضل خيارات الحبوب والدرنات

الذرة الأرجوانية:

تحظى الذرة الأرجوانية بأهمية كبيرة بفضل غناها بمضادات أكسدة أثبتت الدراسات التجريبية قدرتها على خفض ضغط الدم. وتُستخدم عادة كمضاد التهابات ومضاد أكسدة ولإضافة اللون الأرجواني لعدد من الأطباق.

حبوب الكينوا:

تحتل بيرو مرتبة رائدة عالمياً في إنتاج وتصدير حبوب الكينوا المعروفة، والتي لطالما اعتمدتها وكالة ناسا كغذاء متكامل لرواد الفضاء خلال رحلاتهم نظراً لغناها بالعناصر الغذائية، حيث تحتوي حبوب الكينوا على بروتينات وأحماض دهنية غير مُشبعة ومعادن وفيتامينات وعنصر الفوسفور، وتُضاف بشكل رئيسي إلى السلطات والطحين والمعجنات.

الزنجبيل:

يمكن استعمال الزنجبيل طازجاً أو مجففاً أو مسحوقاً، كما يمكن الاستفادة من زيته وعصيره. ويتميز الزنجبيل بنكهة قوية مثل الكركم والهال والخولنجان، ويُشتهر بخصائصه الطبية القوية، بدءاً من تخفيف الغثيان والألم ووصولاً إلى احتوائه على عناصر فعالة تساعد على علاج التهاب المفاصل.

الماكا:

يعود أصل نبتة الماكا إلى جبال الأنديز، وتمتاز بفوائد عديدة نظراً لقيمتها الغذائية والطبية العالية. وتفيد نبتة الماكا في تخفيض مؤشر كتلة الجسم وضغط الدم وتعزيز مستويات الطاقة والتحمّل. كما أثبتت الدراسات أثرها في التخفيف من الاكتئاب والقلق.

بذور الشيا:

تعتبر بذور الشيا مصدراً غنياً بالألياف والكالسيوم والحديد، فضلاً عن احتوائها على مضادات أكسدة وبروتينات ونسبة عالية ومتوازنة من حمض ألفا- لينوليك وأوميجا 3 وتركيزاً منخفضاً من حمض أوميجا 6. ويمكن إضافة هذه البذور المُفيدة إلى المعجنات أو الطحين أو استخدامها مع عصائر السموذي ورشها على السلطات.

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