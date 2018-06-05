حقيقة علاقة القهوة بالعطش في رمضان!

القهوة تؤثر بشكل غير مباشر في كمية السوائل التي يحتاجها جسم الإنسان

بالرغم من فوائد القهوة المتعددة إلا أنها قد تؤثر بشكل غير مباشر في كمية السوائل التي يحتاجها جسم الإنسان. حيث يقول الأطباء إنه على الرغم من أن الكافيين له تأثير مُدر للبول وطارد للصوديوم، إلا أنه قد يؤثر بالسلب على محتوى السوائل في الجسم، في حال الاستهلاك المبالغ فيه للقهوة بمعدل 4 أكواب يومياً خلال ساعات الإفطار.

ولكن يمكن للجسم استعادة التوازن مرة أخرى، في حال تناول السوائل بشكل كاف بمعدل 1.5 لتر يومياً على الأقل.

لذا في حالة رغبتك في تناول القهوة خاصًة في رمضان يجب أن تعوض ذلك بشرب من كوب إلى كوبين من الماء، أمام كل فنجان قهوة تشربه، وذلك بسبب فقدان الجسم الكثير من من السوائل خلال نهار رمضان بسبب الصيام.

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