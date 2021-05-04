ارتفاع ضغط الدم، هو حالة مرضية شائعة تتطلب من القلب أن يضخ بشكل أكبر من المطلوب بسبب زيادة الضغط على الشرايين وتصلبها. تؤثر هذه الحالة المرضية على مئات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم - واحد من كل أربعة بالغين - وغالباً ما لا تسبب أي أعراض، مما يجعل الكثيرين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ولا يذهبون إلى طبيب ليفحصهم. لهذا السبب، يلقب ارتفاع ضغط الدم "بالقاتل الصامت". من المعروف أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض الكلى، خاصة إذا تُرك دون علاج.

إذا كنت تعاني من مرض إرتفاع ضغط الدم، ونويت الصيام في شهر رمضان، فلا داعي لأن تقلق لأن الصيام لا يؤثر سلباً على توازن ضغط الدم.

نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم في رمضان

ينبغي على الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم، مراجعة الطبيب المعالج قبل البدء بالصيام. يوصى بتجنب الاطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح، والاطعمة الغنية بالدهنيات. ينصح المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الذي يكون خارجا عن السيطرة، بالامتناع عن الصيام إلى أن يتم ضبط ضغط الدم لديهم.

اجعل منتجات الحليب القليلة الدسم جزءا من وجباتك الرمضانية حيث كشفت أبحاث سابقة أن الكالسيوم يلعب دورا هاما في تنظيم ضغط الدم، اضافة الى اهميته في تعزيز صحة العظام. من المستحسن ان تقوم بتناول ثلاث حصص من منتجات الحليب بشكل يومي مثلا: كوب حليب 1% دسم، كوب لبن 1.5% دسم، و 85 غرام من الجبنة البيضاء غير المالحة 5% دسم.

اجعل الخضروات والفواكه جزءا أساسيا من وجباتك الرمضانية إذ تشكل الخضار والفواكه مصدرا أساسيا للبوتاسيوم الذي يساهم في التحكم في ضغط الدم المرتفع. وينصح بالاكثار من الخضروات في رمضان عن طريق تناول السلطات، الشوربات والخضروات المطبوخة، وكذلك يوصى بتناول 3 حصص من الفواكه يوميا.

استخدم الحبوب الكاملة في اعداد الاطباق الرمضانية بدلا من انواع النشويات الأخرى. تناول البقوليات مرتين بالاسبوع على الاقل إذ تشير الدراسات الى أن استهلاك البقوليات يساعد في التحكم بضغط الدم المرتفع، وذلك نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من الالياف الغذائية ومعادن المغنيسيوم والبوتاسيوم. احرص على استخدام العدس، الحمص، الفول، والفاصوليا في الاطباق المختلفة خلال شهر رمضان. تناول السمك المشوي مرتين في الاسبوع على الاقل ولا تبالغ في تناول اللحوم والدواجن في رمضان، وقم بتناول وجبتين من السمك على الاقل في الاسبوع، حيث تحتوي دهون الاسماك على الاحماض الدهنية الخاصة "اوميغا-3" التي تساعد في تنظيم ضغط الدم، اضافة الى تاثيرها الوقائي من خطر الاصابة بامراض القلب والأوعية الدموية. ومن الاسماك الغنية بالاحماض الدهنية: السلمون، السردين

حاول الحد من استهلاك الملح وتجنب الاغذية الغنية به ويحتوي الملح على معدن الصوديوم الذي يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم.

أكثر من ممارسة الرياضة اذ إنها تساهم في التحكم بضغط الدم، وتشير الدراسات الى أن النشاط البدني الذي يبذله المسلم في أثناء ادائه لصلاة التراويح، يسهم في خفض ضغط الدم المرتفع.

ويتوجب على الاشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية خاصة استشارة الطبيب المعالج بخصوص زيادة النشاط البدني في رمضان.

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