يستوعب نحو 800 مُصَلٍّ ومصلية.. "مسجد ياس" أحدث الإضافات لمشروع "ياس باي"

أعلنت شركة "ميرال"، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف،‎ افتتاح "مسجد ياس" في مشروع "ياس باي" على جزيرة ياس، والذي بدأ في استقبال أول المصلين الشهر الماضي.

ويعد "مسجد ياس" والذي تم تسليمه إلى الهيئة لتتولى مهام إدارته، أحد الركائز المهمة لمجتمع "ياس باي"، كما ويمثل جزءاً من تحقيق رؤية "ميرال" لهذا المشروع المتمثلة في توفير مجتمع مميز وحديث، يطل على واجهة بحرية لا مثيل لها للمقيمين والزوار على حد سواء.

يقع "مسجد ياس" ضمن منطقة "ذا ريزيدنسز في ياس باي"، ويتميز بتصميمه الفريد المستوحى من الفن الإسلامي المعاصر والذي سيقدم للمصلين أجواء تتسم بالسكينة والهدوء الممزوجة بروعة التصميم عبر قمته التي ستعلوها ألواح أفقية مستوحاة من مشربيات الأرابيسك التراثية لتستبدل شكل القبة التقليدية.

ويستوعب المسجد الجديد نحو 800 مُصَلٍّ ومصلية في قاعتين منفصلتين إحداهما مخصصة للرجال والأخرى للسيدات.

ويقام مشروع "ياس باي" في الطرف الجنوبي من جزيرة ياس ومن المرتقب أن يصبح الواجهة البحرية الرائدة في أبوظبي. ويتكون المشروع الذي تصل قيمة استثمارته إلى 12 مليار درهم إماراتي من ثلاث مناطق رئيسية هي؛ "الواجهة البحرية" و"ذا ريزيدنسز في ياس باي" و"المنطقة الإبداعية – ياس".

وتبلغ قيمة استثمارات شركة ميرال في هذا المشروع 4 مليارات درهم من إجمالي المخطط الرئيسي، حيث تتولى مهمة تطوير المرافق العامة والبنية التحتية لمنطقة الواجهة البحرية والاتحاد أرينا وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس ونادٍ شاطئي بالإضافة إلى الرصيف البحري والذي سيحتضن 20 علامة تجارية للأطعمة والمشروبات وخمسة مرافق للترفيه والاستجمام.

نبذة عن "ميرال"

"ميرال" هي شركة متخصصة في تطوير الوجهات على مستوى أبوظبي، تجمع وتوحّد الناس والأماكن من خلال توفير تجارب فريدة وغامرة ومثيرة.

وهي المسؤولة عن تطوير وإدارة جزيرة ياس، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بالشركة وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية وعقارية، وفنادق ومطاعم ومتاجر تجزئة. واليوم تحتضن جزيرة ياس "عالم فيراري أبوظبي" و"ياس ووتروورلد أبوظبي" و"عالم وارنر براذرز أبوظبي" و"كلايم أبوظبي" وملعب "ياس لينكس" للجولف وياس مول وحلبة مرسى ياس ومرسى ياس وسبعة فنادق تشمل فندق "دبليو أبوظبي - جزيرة ياس" الشهير. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

نبذة عن جزيرة ياس

تعد جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية وأسرعها نموًا على مستوى العالم، وتقع على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة و50 دقيقة فقط من دبي.

وتقدم جزيرة ياس، البالغ مساحتها 25 كيلومتر مربع، لمحبي العطلات مزيجًا متميزًا من التجارب الترفيهية الحائزة على العديد من الجوائز، بدءاً من من المدن الترفيهية الفريدة وتجارب التسوق العالمية والمطاعم والمقاهي المميزة، ووصولًا للجولف والرياضات المائية ورياضات السيارات، والعروض الموسيقية والفعاليات العائلية المليئة بالمرح.

واليوم، تحتضن جزيرة ياس ثلاث مدن ترفيهية فريدة هي عالم وارنر براذرز أبوظبي، وعالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي، وكذلك حلبة مرسى ياس (التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1)، وياس مارينا، وملعب "ياس لينكس" للجولف، وياس مول، مركز التسوق الأكبر في أبوظبي.

وتضم الجزيرة أكثر من 160 مطعمًا ومقهى، وسبعة فنادق، وكذلك قاعات ومسارح داخلية وخارجية، جميعها مزودة بباقة من الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار وتربط جميع هذه المعالم ببعضها البعض. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.yasisland.ae

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