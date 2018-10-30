آرسنال يفقد خدمات النني أسبوعين

محمد النني

أعلن آرسنال عن تعرض لاعب وسطه محمد النني لإصابة عضلية في ساقه اليسرى اليوم الثلاثاء.

وكشف الموقع الرسمي للغانرز أن الدولي المصري سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد أسبوعين.

وسيغيب صاحب الـ 26 عاماً بالتالي عن مواجهة بلاكبول غداً الأربعاء في دور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

كما سيفتقد آرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري خدمات النني أمام ليفربول وسبورتينغ لشبونة وولفرهامبتون أيام السبت 3 نوفمبر و8 و11 من الشهر نفسه.

وبات الدولي المصري مهدداً بالغياب عن مباراة منتخب بلاده أمام نظيره التونسي ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في الـ 16 من الشهر القادم في الإسكندرية.

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وقال موقع "مصراوي" أن النني تحامل على نفسه في لقاء العودة أمام إيسواتيني وشارك مصاباً في المباراة التي انتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 2-0 خارج الديار في الـ 16 من الشهر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.

وأصر لاعب الوسط على خوض مباراة سبورتينغ لشبونة في الدوري الأوروبي نظراً لغيابه عن المشاركة مع آرسنال في الدوري الإنجليزي، قبل أن يخضع لفحص أشعة أثبتت إصابته وغيابه لمدة أسبوعين.

يذكر أن النني شارك أساسياً أمام سبورتينغ يوم الخميس الماضي، قبل أن يغادر في الشوط الثاني، خلال المباراة التي حسمها فريقه بهدف نظيف أحرزه داني ويلبيك في الدقيقة 78.