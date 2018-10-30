نيمار يساند توشيل في قرار استبعاد مبابي

مبابي ونيمار

أكد نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان تأييده الكامل لقرار مدربه توماس توشيل بالإبقاء على زميليه كيليان مبابي وأدريان رابيو على مقاعد البدلاء أمام أولمبيك مرسيليا في المباراة التي استضافها ملعب فيلودروم ضمن المرحلة الـ 11 من الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز الباريسي بهدفين دون رد.

دخل اللاعبان اللقاء خلال الشوط الثاني ليساهما بشكلٍ مباشر في تحقيق النصر، ويأتي هذا القرار كإجراء تأديبي من المدير الفني لتأخرهما عن حضور التجمع المقرر وتدريبات الفريق.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة "إنديبيندنت" البريطانية: "على مبابي ورابيو احترام نظام المدرب، يجب عليهما عدم التأخر عن الاجتماعات، عانينا في المباراة بسبب عدم وجودهما، وهدفنا الأول جاء بعد نزول مبابي".

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وكان رابيو قد شارك لمدة تقارب الـ 10 دقائق فقط في المباراة بعد نزوله بديلاً لآنخيل دي ماريا في الدقيقة 79.

بهذا الانتصار، واصل باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته في جميع مراحل الدوري الفرنسي حتى الآن رافعاً رصيده إلى 33 نقطة من 11 مباراة.

كما ضمن مبابي البالغ من العمر 19 عاماً التربع على عرش هدافي الدوري الفرنسي وأفضل هداف في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا برصيد عشرة أهداف.