الاتحاد البلجيكي يرد على ارتباط مارتينيز بتدريب ريال مدريد

روبرتو مارتينيز

علق الاتحاد البلجيكي لكرة القدم رسمياً على الأنباء التي ربطت مدرب المنتخب روبرتو مارتينيز بالانتقال لريال مدريد.

وأعلن ريال أمس إقالة مدربه يولين لوبيتيغي، في رد فعل متوقع عقب السقوط في الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 1-5 الأحد الماضي.

ويعد مارتينيز أحد أهم الأسماء المرشحة لخلافة لوبيتيغي، لكنه يرتبط بعقد مع الاتحاد البلجيكي، وهو ما دفع الأخير لإصدار بيان رسمي لتوضيح الصورة، وجاء في البيان: "إذا أراد أي طرف التعاقد مع السيد مارتينيز فعليه التواصل معنا أولاً.

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"نحن لا نقوم بالتعليق علناً عن هذه المفاوضات والعقود ونفضل أن تسير الأمور في سرية تامة".

ويعتبر مارتينيز ضمن مجموعة أخرى من المرشحين لتدريب ريال مدريد أبرزهم أنتونيو كونتي وجوزيه مورينيو وماوريسيو بوتشيتينو.

ويمتلك المدرب الإسباني سمعة جيداً حالياً في أوروبا، بعد قيادة منتخب بلجيكا للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018.

يذكر أن سانتياغو سولاري نجم ريال السابق ومدرب الفريق الثاني، تم تعيينه مؤقتاً لحين انتهاء التفاوض مع أسماء أخرى.