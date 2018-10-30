نيمار: ميسي مثلي الأعلى وافتخر بمواجهة رونالدو

صورة أرشيفية لنيمار وميسي

أكد المهاجم نيمار أن زميله السابق ليونيل ميسي يعتبر مثله الأعلى في كرة القدم.

ولعب الدولي البرازيلي 4 أعوام رفقة النجم الأرجنتيني في برشلونة، قام خلالها الثنائي بتكوين شراكة ناجحة مع زميلهما لويس سواريز، لكن نجم السيليساو قرر الانتقال إلى باريس سان جيرمان، لكنه ما زال يحمل كل التقدير لـ "ليو".

وقال نيمار في تصريحات صحفية:"ميسي بالنسبة لي أحد أعظم اللاعبين في التاريخ واعتبره مثلي الأعلى.

"مع ميسي كنت أتعلم كل يوم سواء في التدريبات أو أرض الملعب، أو حتى بمشاهدته، أعتبره من أسباب نجاحي".

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وأما عن كريستيانو رونالدو: "هو أشبه بالوحش، اللعب في مواجهته يشعرني بالفخر، لأنه أيضاً من أعظم اللاعبين في العالم ويمكنك التعلم من مواجهته.

"استمتع بمشاهدة كليهما وأطمح للتعلم والفوز بالمزيد من البطولات وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف مثلهما".

يذكر أن نيمار أحد المرشحين للانتقال إلى ريال مدريد من أجل تعويض رحيل رونالدو المنضم ليوفنتوس الصيف الماضي.