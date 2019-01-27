آليسون: سيتي الأوفر حظاً للفوز بالدوري الإنجليزي

آليسون

رجح آليسون حارس ليفربول كفة مانشستر سيتي على فريقه في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويتصدر ليفربول الترتيب حالياً بفارق أربع نقاط عن سيتي بعد مرور 23 مرحلة من الموسم.

وقال الدولي البرازيلي للمراسلين في معسكر الفريق بدبي: "يمتلك ليفربول الجودة للمنافسة على أكبر البطولات، لا شك في ذلك.

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"لكن لا يزال أمامنا طريق طويل ومن المهم معرفة موقفنا، أثبت سيتي قوته الموسم الماضي وفاز بأريحية باللقب.

"استثمر هذا الموسم جيداً وتحسن، إنه خصم قوي للغاية والمرشح الأبرز، لكننا نطمح بدورنا للتتويج ونملك ما يلزم".

وختم: "نريد الفوز، لكن علينا أخذ الأمر خطوة بخطوة ونبقى على أرض الواقع".

ويستأنف ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الأربعاء القادم عندما يستضيف ليستر سيتي.