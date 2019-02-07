إيسكو ينتقد استبعاده المتواصل من قبل سولاري عبر تويتر

إيسكو

أعرب إيسكو عن غضبه إزاء ما يتعرض له في الفترة الأخيرة من استبعاد عن تشكيلة ريال مدريد وتحديداً منذ تولي سانتياغو سولاري مهمة الإدارة الفنية للفريق.

جاء هذا في تغريدة نشرها الدولي الإسباني عبر حسابه على موقع "تويتر"، وأكد خلالها أنه يتعرض لظلم كبير في النادي الملكي.

وكان لاعب ريال مدريد السابق روبن دي لا ريد قد طالب إيسكو من قبل بالقتال من أجل التواجد ضمن التشكيلة الأساسية ومن أجل قميص الفريق العاصمي.

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ورد إيسكو: "أتفق تماماً مع ما قاله دي لا ريد، لكن الأمور تتغير عندما لا تتمتع بنفس القدر من الفرص التي يحصل عليها زملاءك في الفريق".

وأضاف نجم ملقة السابق الذي لطالما أراد برشلونة ضمه: "بالرغم من كل ذلك لا أزال أعمل وأقدم كل ما لدي من أجل الفريق، هالا مدريد".

يذكر أن إيسكو مطلوب في أكثر من فريق وفي مقدمتها يوفنتوس ومانشستر سيتي علاوة على الغريم برشلونة.