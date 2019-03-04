آليغري هدد بالاستقالة عقب خسارة يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد

ماسيميليانو آليغري

كشفت تقارير إعلامية إيطالية اليوم أن ماسيميليانو آليغري المدير الفني ليوفنتوس كان قد هدد إدارة النادي بالرحيل عن تدريبه في الأيام الأخيرة.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية والتي أكدت أن آليغري لوح بفكرة الرحيل حالاً عن تدريب يوفي بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة أن رئيس النادي أندريا آنييلي قام بإلغاء كافة مواعيده فور سماعه لما حدث وتحدث مع المدرب من أجل إقناعه بالعدول عن قراره.

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وكان آليغري قد ألمح في تصريحات صحفية أن مستقبله رفقة البيانكونيري غير مضمون، حيث قال: "سأتحدث مع رئيس النادي عندما يتخذ قراره، أنا سعيد بتواجدي حالياً، لكن حتى أستمر نحتاج لوجود موافقة ثنائية".

وكان يوفنتوس قد تعرض للخسارة بهدفين نظيفين أمام نظيره أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو وأصبح استمراره في البطولة محل شك.

يذكر أن يوفنتوس كان قد حسم الدوري الإيطالي نظرياً أمس بعد الفوز على نابولي صاحب المركز الثاني وتوسيع الفارق معه إلى 16 نقطة.