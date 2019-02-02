أهداف مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ 3-1 الدوري الألماني

ليفركوزن يتغلب على حامل اللقب

تغلب باير ليفركوزن على ضيفه بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع العشرين من الدوري الألماني.

دخل البافاري المباراة بدون حارسه مانويل نوير الذي تعرض لإصابة باليد خلال التدريبات.



البداية أتت بواسطة كينجسلي كومان في الدقيقة 13 بتسديدة تصدى لها لوكاس هراديكي، وفي الدقيقة 41 أخيراً أتى الهدف الأول لحامل اللقب بواسطة ليون جوريتسكا عقب تمريرة من توماس مولر.



وفي الدقيقة 45+1 اضطر ليفركوزن لإجراء تبديل أول اضطراري بنزول جوليان بومجارتلينجر بدلاً من كاي هافيرتز لدواعي الإصابة.



وفي الدقيقة 45+3 سجل بايرن هدفاً ثانياً، قبل أن تكشف تقنية الفيديو حالة التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدمه 1-0.

أهداف مباراة تشيلسي وهادرسفيلد 5-0 الدوري الإنجليزي

ملخص مباراة توتنهام ونيوكاسل 1-0 الدوري الإنجليزي

الأرقام تؤكد أحقية قطر باللقب الآسيوي

أهداف مباراة قطر واليابان 3-1 نهائي كأس آسيا 2019

قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا تشهد كلاسيكو جديد



مع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 53، أطلق ليو بايلي تسديدة صاروخية أدرك بها التعادل، ثم أضاف كيفن فولاند هدف التقدم بعد تمريرة من كريم بلعربي في الدقيقة 63.



وفي الدقيقة 74 حل سيرجي جنابري بدلاً من توماس مولر، ثم ألفونسو ديفيز بدلاً من خاميس رودريجيز في الدقيقة 77، وأخيراً ريناتو سانشيز بدلاً من رافينيا في الدقيقة 79. على الناحية الأخرى حل لوكاس ألاريو بدلاً من ليو بايلي في الدقيقة 84.



وفي الدقيقة 87 سجل البديل ألاريو هدف قتل المباراة بعد 3 دقائق من نزوله، إثر تمريرة من جوليان براندت. واحتكم الطرفان للفيديو مجدداً الذي أكد صحة الهدف.



بذلك يفشل بايرن في استغلال تعادل بوروسيا دورتموند مع أينتراخت فرانكفورت، ليتسع الفارق إلى 7 نقاط بينه وبين المتصدر، فيما تقدم ليفركوزن إلى المركز السابع بـ30 نقطة.