تشافي: برشلونة في سبات عميق وريال مدريد يفوز بدوري الأبطال

تشافي

شن تشافي هيرنانديز صانع ألعاب السد وبرشلونة السابق، هجوماً حاداً على إدارة برشلونة بسبب تراجع أداء الفريق أوروبياً في المواسم الأخيرة.

وفاز البارسا الموسم المنتهي مؤخراً بالثنائية المحلية، ولكن تتويجه الأخير بلقب دوري الأبطال يعود إلى عام 2015.

وقال تشافي في تصريحات لراديو "إيستيل": "يمتلك مدريد جينات الفوز، فيما بات برشلونة في حالة نوم والفريق في هذه الحالة منذ أعوام.

"الذين يديرون الأمور لا يفقهون شيئاً ولا يعرفون إلى أين هم ذاهبون.

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"الأمر عجيب، إصابات مثل نيمار، وروبين وبواتينغ، وأخطاء تحكيمية، وركلات جزاء، وأخطاء حراس مرمى، يبدو الأمر مثل السحر مع ريال مدريد.

"سقط برشلونة في سبات عميق، نعم فاز بألقاب ولكن الآخرون يفوزون بدوري الأبطال ويبدو أنكم لا تفعلون شيئاً".

يذكر أن ريال مدريد فاز بلقب دوري أبطال أوروبا الثالث عشر في تاريخه بعد انتصاره على ليفربول بنتيجة 3-1 السبت المنصرم.