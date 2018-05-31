بايرن ميونيخ يرفض بيع ليفاندوفسكي لتشيلسي

روبرت ليفاندوفسكي

رفض بايرن ميونيخ بيع مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي لتشيلسي وفقاً لتقارير إعلامية بريطانية.

ويبحث النادي اللندني عن مهاجم جديد بعد فشل ألفارو موراتا في الظهور بالمستويات المأمولة الموسم الماضي وسط توقعات بعودته إلى يوفنتوس.

وأثيرت العديد من التكهنات حول تقدم تشلسي بعرض قيمته 100 مليون يورو لإقناع بايرن بالتخلي عن خدمات هدافه البولندي.

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وقالت صحيفة "تيليغراف" أن النادي الألماني أكد لنظيره الإنجليزي أنه لن يفرط بمهاجمه المتميز، مما سيوقع البلوز في ورطة للبحث عن مهاجم آخر يساعده على العودة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ليفاندوفسكي سجل 103 أهداف، وصنع 43 في 187 مباراة خاضها بقميص بايرن ميونيخ منذ انتقاله إليه قادماً من بوروسيا دورتموند.